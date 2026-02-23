ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 08:14 23 Şubat 2026 08:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 09:29 23 Şubat 2026 09:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Meksika'da kartel lideri El Mencho öldürüldü

Meksika basınında yer alan haberlerde, operasyona ABD istihbarat birimlerinin de destek verdi.

BİA Haber Merkezi

Meksika’da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu olarak bilinen Nemesio Oseguera Cervantes, diğer adıyla El Mencho, yaşamını yitirdi.

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa’da gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli askeri operasyonda El Mencho’nun ağır yaralandığı, hava yoluyla Mexico City’ye sevk edildiği sırada hayatını kaybettiği bildirildi. Resmi kimlik tespiti için otopsi ve adli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Operasyonda 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Çatışma sırasında 3 askerin yaralandığı ve yaralı personelin tedavi için Mexico City’deki sağlık kuruluşlarına sevk edildiği kaydedildi.

*Nemesio Oseguera Cervantes, diğer adıyla El Mencho

Meksika basınında yer alan haberlerde, operasyona ABD istihbarat birimlerinin de destek verdiği ifade edildi. Güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı aramalarda zırhlı araçlar, ağır silahlar ve roketatarların da bulunduğu geniş çaplı bir cephaneliğe el konulduğu bildirildi.

Operasyonun ardından, kartelin muhtemel misillemesi olarak başta Jalisco olmak üzere çeşitli eyaletlerde yol kapatma eylemleri, araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Şiddet olaylarının bazı bölgelerde sürdüğü belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, eyalet yönetimleriyle tam koordinasyon içinde olduklarını belirterek halkı sakin olmaya çağırdı. Sheinbaum, güvenlik güçlerine teşekkür ederek ülkede barış ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin operasyona istihbarat desteği sağladığını açıkladı. Leavitt, El Mencho’nun özellikle fentanil kaçakçılığındaki rolü nedeniyle iki ülke açısından da öncelikli hedef konumunda olduğunu belirtti.

ABD yönetimi daha önce CJNG’yi yabancı terör örgütü olarak tanımlamış, El Mencho’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG nedir, faaliyetleri nelerdir?

Jalisco Yeni Nesil Karteli (İspanyolca adıyla Cártel de Jalisco Nueva Generación), Meksika’nın en güçlü ve en hızlı büyüyen suç örgütlerinden biri olarak gösteriliyor. Örgüt, özellikle son on yılda ülke genelinde etkisini artırarak birçok eyalette rakip kartellerle kanlı çatışmalara girdi.

Kartel; kokain ve metamfetamin üretimi ile uluslararası uyuşturucu ticaretinde önemli rol oynarken, son yıllarda ABD pazarına yönelik fentanil sevkiyatını da genişletti. Bunun yanı sıra insan kaçakçılığı, zorla haraç toplama ve çeşitli organize suç faaliyetleriyle gelir ağını büyüttü. Güvenlik güçlerine yönelik ağır silahların kullanıldığı saldırılar ve yüksek ateş gücüyle gerçekleştirdiği eylemler, örgütün en dikkat çeken özellikleri arasında yer aldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nemesio Oseguera Cervantes Meksika karteli El Mencho Karoline Leavitt, Jalisco Yeni Nesil Karteli Cártel de Jalisco Nueva Generación
