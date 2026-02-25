Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından El Mencho’nun 22 Şubat’ta öldürülmesinin ardından patlak veren şiddet dalgası büyüyor. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73’e çıktı. Ölenler arasında 25 güvenlik görevlisi bulunuyor.

Meksika'da kartel lideri El Mencho öldürüldü

Meksika basını, başta Jalisco eyaleti olmak üzere birçok bölgede kartel üyelerinin saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde saldırganlar yolları kapatıyor, araçları ateşe veriyor ve güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenliyor. Çatışmalarda yaralanan güvenlik görevlilerinden 15’inin hayati tehlikesi devam ediyor.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. Harfuch, birçok ana yolun yeniden ulaşıma açıldığını, güvenlik güçlerinin sahada kontrolü sağladığını ve hayatın kademeli olarak normale döndüğünü söyledi.

Hükümet, şiddetin yoğunlaştığı eyaletlere 10 bin asker gönderdi. Güvenlik güçleri özellikle Jalisco’da kritik noktalarda devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.

AA'nın haberine göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki basın toplantısında kamuoyuna seslendi. Sheinbaum, güvenlik güçlerinin tam kapasite çalıştığını vurguladı ve ülke genelinde herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını savundu. 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Guadalajara kenti için de güvence veren Sheinbaum, tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

El Mencho’nun ölümünün hemen ardından özellikle Guadalajara’da şiddet olayları hız kazandı. Birçok mahallede silah sesleri yükseldi, vatandaşlar korku nedeniyle evlerinden çıkmadı.

Güvenlik güçleri, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında düzenledikleri askeri operasyonda CJNG lideri El Mencho’yu etkisiz hale getirdi. Operasyonun ardından kartel üyeleri farklı eyaletlerde yol kapatma eylemleri gerçekleştirdi, araç ve iş yerlerini ateşe verdi.

Jalisco eyalet yönetimi, halktan evlerinde kalmalarını istedi ve toplu taşımayı durdurdu. Yetkililer, kamu düzenini tehdit eden gelişmeler nedeniyle kırmızı alarm ilan etti.

Ülke genelinde güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasındaki gerilim sürerken, El Mencho’nun ölümünün ardından başlayan şiddet dalgası Meksika’da derin bir güvenlik krizine dönüştü.

