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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 09:23
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 10:01
1 dk Okuma

Meksika'da aşırı sıcaklardan 155 kişi öldü

Aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meksika'da aşırı sıcaklardan 155 kişi öldü

Meksika'da, çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.

5 Ekim'e kadar devam edecek

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı.

Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Basında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi. Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Barajlardaki su miktarı düştü

AA’nın Meksika basınından aktardığına göre, bazı eyaletlerde buharlaşma oranının hızla artması nedeniyle barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

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(AS)

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/haber/sicakliklar-mevsim-normallerinin-4-ila-12-derece-uzerine-cikacak-296374
Sıcak havada çalışmanın tehlikeleri nedir?
8 Haziran 2024
/yazi/sicak-havada-calismanin-tehlikeleri-nedir-296285
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde talep: Aşırı sıcaklarla mücadele
5 Haziran 2024
/haber/5-haziran-dunya-cevre-gunu-nde-talep-asiri-sicaklarla-mucadele-296153
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15 Mayıs 2024
/haber/dunya-genelinde-en-sicak-nisan-ayi-yasandi-295422
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