Mehmet Zeki Tekiner kimdir?

Mehmet Zeki Tekiner Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ninn bitirmesinin ardından Besni Cumhuriyet Savcılığı ve avukatlık yaptı. Nevşehir’de genelde siyasi davalarda ilk adres olarak başvurulan ve bu davaları hiçbir karşılık beklemeksizin üstlenen bir avukattı. TBMM 15. Dönem Nevşehir Milletvekilliği, Kurucu Meclis Nevşehir İli Temsilciliği (6 Ocak 1961 – 25 Ekim 1961) yapmıştır.

Avukat Mehmet Zeki Tekiner, 11 Şubat 1980 tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu, 17 Haziran 1980’de şehir merkezinde uğradığı ikinci silahlı saldırı sonucu ise hayatını kaybetti. İkinci saldırıda bulunduğu dükkanın sahibi ve CHP üyesi Yavuz Yükselbaba da onunla beraber öldürüldü.

18 Haziran 1980 günü Nevşehir'de düzenlenen Bülent Ecevit'in de katıldığı cenaze töreninde konvoya çapraz ateş açıldı, çok sayıda milletvekili ve vatandaş yaralandı, tabuta ise 13 kurşun isabet etti. 19 Haziran 1980 günü ise Ankara'da cenaze merasimi düzenlendi

Zeki Tekiner cinayetinin faillerini azmettirdiği iddia edilen Ülkü Yolu Derneği İç Anadolu Eğitim Sorumlusu Ömer Ay, olayın ardından Almanya'ya gitti. Sonraki yıllarda Almanya tarafından Türkiye'ye iade edilen Ay, Zeki Tekiner cinayetinin faillerine yardım ettiği gerekçesi ile yargılandı. Yargılama sonucunda idama mahkûm edilen Ömer Ay'ın cezası, 20 yıl ağır hapis cezasına çevrildi. Yıllar sonra verdiği bir röportajda cinayete dair şunları söyledi:

...Onu (Zeki Tekiner'i) öldüren iki ülkücü kaçak ülkücüydü. O ülkücülere burada ev tuttum ve iş buldum. Benim bütün olaya katkım bundan ibaret. Onlar davamızın, hareketimizin kaçaklarıydı. Genel merkez tarafından bana gönderilmişlerdi.

Tekiner evli ve iki çocuk babasıydı.

(Mİ)