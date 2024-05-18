Mehmet Yaşın’ın şiir kitabı 'Sevgilim Ölü Asker’in 40. yılı etkinliklerle kutlanıyor

Çağdaş Türkçe şiirin özgün kalemlerinden Mehmet Yaşın’ın ilk şiir kitabı “Sevgilim Ölü Asker”in yayımlanışının üzerinden 40 yıl geçti. Bu kapsamda Mehmet Yaşın’ın şiiri ve edebiyat çalışmaları Kıbrıs’ın bütününde ayrıca Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

1 konser (Lefkoşa), 3 sergi (Lefkoşa, Girne, İstanbul), 2 performans (Lefkoşa, Londra), 4 sohbet/söyleşi (Lefkoşa, Girne, Londra, Atina), 1 panel (Limasol), 3 kitap tanıtım ve imza günü (Lefkoşa, İstanbul, Atina) ile temel bir program oluşturuldu.

Yaşın’ın kendi şiirleri ile desenlerinden üretilmiş eserleri de etkinliğin yapılacağı alanlarda sunulacak. Tüm etkinlikleri arşiv değeriyle ve edebiyat incelemesi yazılarıyla derleyen özel kitap dosyası K24 gazetesinde (İstanbul) ve Sevgilim Ölü Asker’e ait Türkçe, Yunanca, İngilizce şiirlerin sunulacağı sürekli bir şiir köşesi GazeddaKibris’ta (Lefkoşa) yer alacak.

Mehmet Yaşın’ın’ şiirleri, henüz ortaokul öğrencisi olduğu 1973’ten başlayarak Kıbrıslıtürk gazetelerinde, 1977 itibarıyla Kıbrıslırum gazetelerinde ve 1979'da Türkiye edebiyat dergilerinde, 1980’lerde ise Yunanistan, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yayımlandı. 24 dile çevrildi, 43 ülkeye ulaştı ve 11 ülkede kitap olarak basıldı. Kıbrıslı müzisyenler tarafından bestelendi, sahneye kondu, görsel sanatlara uyarlandı. Kendisi de müzik, sinema ve tiyatro gruplarıyla ortak çalışmalar yaptı. Disiplinler arası sanat çalışmalarını özellikle şiir-enstalasyonlarıyla sürdürdü ve işleri, Kıbrıs’ın yanı sıra Fransa, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Rusya gibi ülkelerde sergilendi, Belçika’da müzeye alındı.

Etkinlik programı

25 Mayıs 2024, Lefkoşa: “The Dead Soldier Sings” (Ölü Asker Türkü Söylüyor). Açılış Anber Onar, Aurora müzik grubunun bestelenmiş şiirlerden konseri, kitapların tanıtımı ve Mehmet Yaşın tarafından şiir okumaları. Cumartesi, 15:00 – 18:00, Hoi Polloi ve Lorenza Cafe, Lefke Hanı (Büyük Han karşlısı) Lefkoşa.

12 Hazıran 2024, Lefkoşa: “Diğer Bir Sözcük”. Açılış Rita Severis, Mehmet Yaşın tarafından üç dilli (Türkçe, Yunanca, İngilizce) şiir performansı, Moufflon Kitabevi standında imza ve okurlarla sohbet, Çarşamba, 19:00, CVAR-Severis Vakfı, Ermou Sokağı. 285, Lefkoşa.

13 Eylül 2024, Londra: “Mehmet Yaşın’ın İlk Şiir Kitabı için Tüm-Kıbrıslılar Kutlaması”. Mehmet Yaşın tarafından üç dilli (Türkçe, Yunanca, İngilizce) şiir performansı, kitapların imzalanması ve okurlarla sohbet, Cuma, 19:30-21:30, Cypriot Community Centre (Kıbrıslılar Toplum Merkezi), Earlham Grove, Wood Green N22, Londra.

19 Eylül – 12 Ekim 2024, Lefkoşa: “…kuşlar cıvıldaşsa üstümde”. Mehmet Yaşın’ın poetik varoluşunu görselleştiren bir sergi. Evagoras Vanezis ile Panayiotis Michael’in Mehmet Yaşın’la ortak sanat projesi. Resepsiyon: Perşembe 20:00-22:00, açık olduğu saatler teyit edilecek, Gallery Sic. Contemporary Culture, Megaro Mitsi 3, no. 4, 1065 (Evagorou ve Başpiskopos Makarios III Caddeleri köşesinde), Lefkoşa.

26 Eylül – 31 Ekim 2024, Girne: Mehmet Yaşın’ın kitapları ve yazın yaşamı üstüne bir sanat sergisi. Küratör Oya Sibery ve Anber Onar. Resepsiyon: Perşembe 18:30, ArtRooms Gallery, Ecevit Caddesi, Girne.

Ekim-Aralık 2024, İstanbul: İstanbul’un farklı sanat mekanlarında Girne sergisinin kısmi sunumu, bir belgesel ve kitap tanıtımları; ayrıca K24 gazete kitap eki “40. Yıldönümü” özel sayısı yayımlayacak; Türkiye geneline yönelik radyo programları, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde etkinlik ve daha başka zoom toplantıları düzenlenecek. (Etkinliklerin ayrıntısı duyurulacak.)

23 Kasım 2024, Limasol: “Moufflon Kitabevi Mehmet Yaşın’ın Yunanca ve Çeviri Dillerdeki Kitaplarını Sunuyor”, yazarın katılacağı panel toplantısı (İngilizce), Limasol Uluslararası Kitap Fuarı, 3 Cumartesi, 17:00-1800, Carob Mills Venue (tarihi ortaçağ kalesi yakınlarında) Limasol. (Programın ayrıntısı duyurulacak).

Kasım-Aralık 2024, Atina: Kitap tanıtımı, edebiyat insanı ve çevirmen Frango Karaoğlan’la birlikte sohbet toplantısı, Astarti Yayınları’nın ve değişik kültür mekanlarının desteğiyle. (Ayrıntısı daha sonra duyurulacak.)