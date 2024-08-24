"Mehmet Yaşar’ın ailesinin bir mezar taşına sahip olma talebi, bizim de talebimizdir"

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak için ve faillerin yargılanması talebiyle bin 13’üncü kez Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Bu haftaki eylemde, 28 Şubat 1994’te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 32 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Yaşar’ın akıbeti soruldu.

Basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in yeğeni Setenay Yarıcı okudu.

30 sene önce Beyaz Toros'a bindirilmişti

Yaşar Ailesi’nin Galatasaray Meydanı’nda sesi olacaklarını söyleyen Yarıcı, “32 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Yaşar, Yüksekova’da yaşıyordu. Esnaftı ve bir lokanta işletiyordu. Defalarca evi basıldı, gözaltına alındı ve ağır işkencelere maruz kaldı. Ortağı olduğu lokanta ateşe verildi ve ‘önce malın, sonra canın’ şeklinde tehdit notları bırakıldı” diye konuştu.

Yarıcı, Yaşar’ın iftar yemeğine gittiği akrabasına ait evin bulunduğu mahallenin asker ve polisler tarafından kuşatıldığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Mehmet Yaşar’ın bulunduğu eve gelen silahlı 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıttı ve kimlik kontrolü yaptı. Ardından ‘Bizimle emniyete geleceksin, ifadene başvuracağız’ diyerek Mehmet Yaşar’ı gözaltına aldılar. Beyaz Toros’a bindirilerek götürülen Mehmet Yaşar’dan bir daha haber alınamadı.”

"Ailenin bir mezar taşına sahip olma talebi, bizim de talebimizdir"

Yaşar’ın gözaltına alındığının inkar edildiğini ve ailesinin yaptığı tüm başvuruların sonuçsuz kaldığını dile getiren Yarıcı, “Arayışlarını sürdüren aile, tehdit ve baskıyla karşılaştı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen, 30 yıldır Mehmet Yaşar’ın akıbeti karanlıkta bırakıldı; suçun failleri ve sorumluları cezasızlıkla korundu” diye belirtti.

Baba Hamit Yaşar’ın 23 yıl önce mücadelesini çocukları ve torunlarına devrederek yaşamını kaybettiğini ifade eden Yarıcı, “Mehmet Yaşar’ın annesi Reyhan Yaşar, eşi Mehsima Yaşar ve çocuklarının hakikati bilme ve bir mezar taşına sahip olma talepleri, bizim de talebimizdir” dedi.

"Sen benim 30 yıldır büyümeyen altı yaşımsın"

Basın açıklamasının ardından gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Jiyan Tosun, Mehmet Yaşar’ın çocuklarının gönderdiği mektubu okudu:

“Bir akşam vakti Beyaz Toros ile sorgusuz, sualsiz altı evladından aldılar seni. Çocukluğumdan, sevincimden, özgürlüğümden aldılar. Yetimleşti bütün kelimeler, çaresizlik desen üç öğün aş misali. Oysa her kız evladı, kahramanı olan baba duygularıyla büyümeli, sevilmeliydi. Bunu çok gördüler yarınlarımıza. Evlatların olarak seninle her daim gurur duyduk. Sen benim 30 yıldır büyümeyen altı yaşımsın. Sen benim başımın dik duruşusun. Cumartesi Anneleri’nin Mehmet Yaşar’ısın.”

Eylem, bariyerlerle kapatılan Galatasaray Meydanı’na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi. (NK)