ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 12:58 6 Şubat 2026 12:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 13:01 6 Şubat 2026 13:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Mehmet Uçum’dan “Umut Hakkı” açıklaması

Mehmet Uçum, umut hakkının otomatik bir serbest bırakma mekanizması olmadığının altını çizdi, “Umut hakkı, doğrudan tahliye imkânı değildir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mehmet Uçum’dan “Umut Hakkı” açıklaması

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, “umut hakkı” tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, bu konuda uzlaşma sağlandığını belirtmesinin ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi.

DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi
DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi
21 Ekim 2025

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Uçum, “umut hakkı”nın kişiye özel ya da doğrudan tahliyeye yol açan bir düzenleme olmadığını vurguladı. Uçum, söz konusu hakkın, ömür boyu hapis cezası alan hükümlülere şartlı salıverme ihtimalinin —yani umudunun— tanınması anlamına geldiğini ifade etti.

Mehmet Uçum, umut hakkının otomatik bir serbest bırakma mekanizması olmadığının altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

“Umut hakkı, doğrudan tahliye imkânı değildir. Şartla salıverme umudunun verilmesidir. Bu kapsama giren hükümlüler için de mevcut infaz esasları geçerli olacaktır. En geç altı ayda bir yapılacak değerlendirmeler, İdare ve Gözlem Kurulu ya da itiraz halinde İnfaz Hakimliği tarafından karara bağlanacaktır.”

Uçum, umut hakkı kapsamına giren hükümlü gruplarını da net bir şekilde sıraladı. Buna göre;

*Belirli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar,

*Geçmişte idam cezası müebbet hapse çevrilen terör suçluları,

*Terör suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan hükümlüler bu kapsama giriyor.

Uçum, bu çerçevede Abdullah Öcalan’ın da hukuki olarak söz konusu hükümlüler arasında yer aldığını belirterek, “Mesele bundan ibarettir” dedi.

Umut hakkı nedir?
Umut hakkı nedir?
22 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mehmet uçum çözüm süreci çözüm sürecini değerlendirme komisyonu
ilgili haberler
“Umut Hakkı”ndan Kavala ve Demirtaş yararlanabilecek mi?
Bugün 14:30
/haber/umut-hakkindan-kavala-ve-demirtas-yararlanabilecek-mi-316430
Öcalan’dan ‘umut hakkı’ açıklaması: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
17 Ekim 2025
/haber/ocalandan-umut-hakki-aciklamasi-devletin-bu-bagaji-kaldirmasi-lazim-312636
Mehmet Uçum: Geçiş süreci tamamlanınca demokrasiyi geliştirme imkanları güçlenecek
28 Aralık 2025
/haber/mehmet-ucum-gecis-sureci-tamamlaninca-demokrasiyi-gelistirme-imkanlari-guclenecek-315012
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 7. TOPLANTISI
Bülent Arınç: Umut Hakkı mutlaka uygulanmalı
28 Ağustos 2025
/haber/bulent-arinc-umut-hakki-mutlaka-uygulanmali-310918
ANKARA AVRUPA KONSEYİNE "OLMAZ" DEDİ
Türkiye Öcalan'a "umut hakkı" tanımayacak mı?
10 Temmuz 2025
/haber/turkiye-ocalan-a-umut-hakki-tanimayacak-mi-309329
11 kurumdan Avrupa Konseyi'ne "umut hakkı" çağrısı: Türkiye suç işliyor
11 Eylül 2025
/haber/11-kurumdan-avrupa-konseyi-ne-umut-hakki-cagrisi-turkiye-suc-isliyor-311412
Mehmet Uçum'dan Özel'e erken seçim yanıtı: Gerçekçi değil
3 Temmuz 2024
/haber/mehmet-ucum-dan-ozel-e-erken-secim-yaniti-gercekci-degil-297087
DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi
21 Ekim 2025
/haber/dem-partiden-umut-hakki-talebiyle-kanun-teklifi-312758
Avrupa Bakanlar Komitesi'nden 'umut hakkı' kararı: Yasa değişiklikleri hızlansın; komisyon görev alsın
18 Eylül 2025
/haber/avrupa-bakanlar-komitesi-nden-umut-hakki-karari-yasa-degisiklikleri-hizlansin-komisyon-gorev-alsin-311644
Öcalan için "umut hakkı" çağrısı
14 Eylül 2025
/haber/ocalan-icin-umut-hakki-cagrisi-311489
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Umut Hakkı”ndan Kavala ve Demirtaş yararlanabilecek mi?
Bugün 14:30
/haber/umut-hakkindan-kavala-ve-demirtas-yararlanabilecek-mi-316430
Öcalan’dan ‘umut hakkı’ açıklaması: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
17 Ekim 2025
/haber/ocalandan-umut-hakki-aciklamasi-devletin-bu-bagaji-kaldirmasi-lazim-312636
Mehmet Uçum: Geçiş süreci tamamlanınca demokrasiyi geliştirme imkanları güçlenecek
28 Aralık 2025
/haber/mehmet-ucum-gecis-sureci-tamamlaninca-demokrasiyi-gelistirme-imkanlari-guclenecek-315012
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 7. TOPLANTISI
Bülent Arınç: Umut Hakkı mutlaka uygulanmalı
28 Ağustos 2025
/haber/bulent-arinc-umut-hakki-mutlaka-uygulanmali-310918
ANKARA AVRUPA KONSEYİNE "OLMAZ" DEDİ
Türkiye Öcalan'a "umut hakkı" tanımayacak mı?
10 Temmuz 2025
/haber/turkiye-ocalan-a-umut-hakki-tanimayacak-mi-309329
11 kurumdan Avrupa Konseyi'ne "umut hakkı" çağrısı: Türkiye suç işliyor
11 Eylül 2025
/haber/11-kurumdan-avrupa-konseyi-ne-umut-hakki-cagrisi-turkiye-suc-isliyor-311412
Mehmet Uçum'dan Özel'e erken seçim yanıtı: Gerçekçi değil
3 Temmuz 2024
/haber/mehmet-ucum-dan-ozel-e-erken-secim-yaniti-gercekci-degil-297087
DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi
21 Ekim 2025
/haber/dem-partiden-umut-hakki-talebiyle-kanun-teklifi-312758
Avrupa Bakanlar Komitesi'nden 'umut hakkı' kararı: Yasa değişiklikleri hızlansın; komisyon görev alsın
18 Eylül 2025
/haber/avrupa-bakanlar-komitesi-nden-umut-hakki-karari-yasa-degisiklikleri-hizlansin-komisyon-gorev-alsin-311644
Öcalan için "umut hakkı" çağrısı
14 Eylül 2025
/haber/ocalan-icin-umut-hakki-cagrisi-311489
Sayfa Başına Git