Mehmet Sincar ve Metin Özdemir cinayeti için yeni başvuru

Demokrasi Partisi (DEP) Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ile DEP yöneticisi Metin Özdemir’in 4 Eylül 1993’te Batman’da öldürülmesinin üzerinden 33 yıl geçti.

Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması talebiyle Sincar’ın ailesi ve avukatı, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvurdu.

Sincar’ın eşi Cihan Sincar ve avukatı Bişar Alinak tarafından yapılan başvuruda, cinayetin halen aydınlatılmamış yönlerinin bulunduğu belirtilerek dosyanın bütün boyutlarıyla yeniden ele alınması istendi.

Dilekçede, soruşturmanın yalnızca Hizbullah içerisindeki emir-komuta ilişkisiyle sınırlı tutulmaması, JİTEM bağlantısı ve kamu görevlilerinin olası sorumluluklarının da araştırılması gerektiği vurgulandı.

Susurluk Raporu’nda cinayetin JİTEM tarafından organize edildiğine ilişkin bilgilerin yer aldığına dikkat çekilen başvuruda, cinayetin arkasındaki organizasyonun ortaya çıkarılması talep edildi. Dilekçede, “Kimlerin hedefleri belirlediğinin, kimlerin istihbarat sağladığının, kimlerin silah, eğitim, lojistik veya hareket alanı temin ettiğinin, kimlerin suçlara göz yumduğunun” araştırılması gerektiği belirtildi.

Başvuruda ayrıca, cinayet dosyasında yargılaması devam eden tek sanık Cihan Yıldız’ın daha önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve kararın onandığı hatırlatıldı.

Buna rağmen, herhangi bir AİHM ya da Anayasa Mahkemesi kararı olmaksızın sanık avukatının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edilmesinin hukuken açıklanamayacağı ifade edildi.

Sincar cinayeti için özel inceleme ekibi talebi

Mezopotamya Ajansı'ndan Sema Bingöl'ün haberine göre, yeniden başlayan yargılama sürecinde Cihan Yıldız ilk duruşmada tahliye edildi.

Daha önce emniyet ve hakimlik ifadelerinde cinayetin kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin itiraflarda bulunan bazı Hizbullah üyeleri ise mahkemede tanık olarak dinlendi. Söz konusu kişiler, duruşmadaki ifadelerinde daha önce verdikleri beyanları reddetti.

Sincar ailesi ve avukatının Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na yaptığı başvuruda, cinayetin aydınlatılması amacıyla özel bir araştırma ve inceleme ekibi kurulması da talep edildi. Cinayete ilişkin tüm belge ve dokümanların bir araya getirilmesi istenirken, daha önce cinayetle ilgili itiraflarda bulunan veya yargılamaları süren Edip Gümüş, Cemal Tutar, Sinan Yakut, Rıfat Demir, Cihan Yıldız ve Mehmet Ali Geçer’in tutuklanması talebinde bulunuldu.

“Mehmet Sincar davası zaman aşımı ile karşı karşıya”

(EMK)