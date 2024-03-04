Mehmet Şimşek: Vergide artış olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg-Habertürk ortak yayınına katıldı.

Enflasyondan vergi oranlarına, bütçeden büyümeye birçok alanda ekonomi üzerine konuştu ve soruları yanıtladı. Hedeflerinin fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış açık olduğunu söyledi. Sürpriz ve piyasaları tedirgin edecek adım atmayacaklarını ifade etti.

Mehmet Şimşek'in canlı yayında olduğu dakikalarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık enflasyonu yüzde 4,53, yıllık enflasyonu da yüzde 67,07 olarak açıkladı. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) bu veriyi yüzde 4,32'ye yüzde 121,98 olarak verdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI DEĞERLENDİRDİ Şimşek: "Büyüme yüzde 4,5'le öngörülenden yüksek oranda gerçekleşti"

Şimşek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Enflasyon

Enflasyon eğilimi ortaya koyduğumuz hedef patikasıyla uyumlu. Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. Ocak’ta enflasyon bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Baz etkisi var ve para politikası gecikmeli olarak çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var. Biz geldiğimizde kuru serbest bıraktık. Geçici olarak enflasyonist etki oldu. Onun da etkisi var. Gelir politikasının etkisi var. Geçen sene deprem oldu. İnşaat malzemelerinde geçen yaz ciddi artış oldu. Bu sene böyle bir artış olmayacak. 2024'te geçici olarak 2023'ün enflasyonunu besleyen faktörler ortadan kalkacak. Para politikası çalışacak. Kurda reel olarak herhangi bir değersizleşme öngörmüyoruz. Deprem etkisi sistemden çıkacak, vergilerin etkisi seriden çıkacak. Dolayısıyla enflasyonun ineceğini düşünüyoruz. Maliye politikası tarafında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız.

Vergi

Vatandaşımıza, piyasamıza, iş alemine de sürpriz yapmayacağız. Orta Vadeli Program’daki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik. Vatandaş bizden de tasarruf istiyor. Vatandaş haklı. Taşıtlar konusunda sadece yerli üretim ve elektrikli alabilirsiniz diyoruz. Yeni araç isteniyorsa elinizdeki aracı satacaksınız diyoruz. Bu konularda hassasız. Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı tasarruf genelgesi var. Gelecek seneden itibaren bütçe açığının milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

Kur

Kur hedefimiz yok, olmayacaktır da. Seçim sonrasına ilişkin liranın değer kaybına ilişkin beklentiler anlamlı gelmiyor. Cari açık azalıyor. Dövize ihtiyacımız da azalıyor. Cari açık 30 milyar dolar civarına indiği zaman yüzde 2,5-3 oran demek. Bunun bir puanını doğrudan yatırımlarla finanse edersek rezerv birikimimiz olacak.

(HA)