Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

11 Kasım'da istifasını açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 –2018 arasında AKP Bayburt Milletvekilliği yapan Kavcıoğlu’nu ekonomik krizin ortasında Mart 2021’de Merkez Bankası Başkanlığına getirdi. Haziran 2023 döneminde görevden alınarak BDDK Başkanlığına atandı.

Üç yıldan uzun süredir bu görevi yürüten Kavcıoğlu, 11 Kasım'da Erdoğan'dan görevden affını istedi.

İstifa kararını kendisi ve kurum hakkında gündeme gelen iddialara bağladı, BDDK'nın daha fazla yıpranmaması için görevinden ayrılmak istediğini belirtti.

Kavcıoğlu'nun istifası, fon soruşturması kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile daire başkanları Bilal Soysal ve Mustafa Alper Taş'ın tutuklanmasının ardından geldi.

İstifasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmadı

Kavcıoğlu'nun istifasını duyurmasının üzerinden 15 gün geçmesine karşın, görevden ayrılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Ancak BDDK'nın resmi internet sitesindeki “Başkan ve Kurul Üyeleri” sayfasından Kavcıoğlu'nun adı ve fotoğrafı kaldırıldı. Kurumun yönetiminde ilk sırada İkinci Başkan Yakup Asarkaya yer alıyor.

6 Şubat 2026'da yeniden BDDK İkinci Başkanlığına atanan Asarkaya, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca başkanın yokluğunda başkanlığa vekâlet etme yetkisine sahip.

Kavcıoğlu hakkındaki iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği soruşturma izni talebinde Kavcıoğlu ve dört BDDK yöneticisi hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, nüfuz ticareti ve rüşvet iddiaları yer aldı.

Savcılık yazısında Kavcıoğlu'nun, Katılımevim'in Pusula Holding'den Tera Grubu'na devri sürecinde Tera'ya ilave kredi sağlanması için Takasbank üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü.

BDDK yöneticilerinin kredi limitleri ile banka kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin yetkilerini belirli kişi ve grupların çıkarları doğrultusunda kullandıkları, denetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ve rüşvet karşılığında işlem yaptıkları da iddialar arasında.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, savcılık ifadesinde Kavcıoğlu'nun eylül ayının ilk haftasında kendisini telefonla arayarak Katılımevim'in finansmanı için Pusula Portföy'ün fonlarına 6 milyar lira yatırmasını istediğini söyledi.

Tutuklu eski BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ise Kavcıoğlu'nun Birevim'in Pusula Holding'e devredilmesini sağlamak için kendisine ve BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'e talimat verdiğini iddia etti.

Eski Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan da Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Kavcıoğlu ile yapacağı görüşmeler öncesinde şirket kasasından yüz binlerce dolar talep ettiğini öne sürdü.

Ayrıca BDDK, Ekim 2023'te bugün tek ortağı Ali Emre Ballı olan Fair Finansman'a faaliyet izni verdi. 230 milyon TL sermayeli şirket, dokuz ayda 1,84 milyar TL'lik VDMK'ya kaynak oldu. Havuzda sadece dört kredi vardı.

Mayıs 2024'te kurulan Adil Katılım Bankası'na Eylül 2025'te faaliyet izni verdi. Genel müdürü, BDDK'dan ayrıldığı ay Adil Grup'un yönetimine geçen eski BDDK başkan yardımcısı Murat Yönaç'tı.

Kavcıoğlu Temmuz 2026'da Bayburt'ta Online Teknoloji'nin çağrı merkezini ziyaret etti. Adil Grup'un bu şirketten 253 milyon TL alacağı vardı.

Ekim 2026'da BDDK'nın denetlediği Adil Varlık, 615,9 milyon TL'lik bonosunu ödeyemedi. Bono bir para piyasası fonunun portföyündeydi.

Ağustos 2026'ta BDDK'nın denetlediği Destek Faktoring'in payları, iki para piyasası fonunda 69 milyar TL'lik repoya teminat gösterildi. Bu teminatın değeri bugün yüzde 97 erimiş durumda.

Kavcıoğlu iddiaları reddetmişti

BDDK, 30 Ekim'de yayımladığı basın açıklamasında kurum ve Kavcıoğlu hakkındaki iddiaların “bütünüyle asılsız” olduğunu savunmuş, iddiaları gündeme getirenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu.

Kavcıoğlu da istifasını açıkladığı 11 Kasım'da Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a verdiği röportajda BDDK'nın fon işlemleriyle ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.

“Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok” diyen Kavcıoğlu, Tera ve Pusula yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin finansal sorunların yönetilmesine yönelik olduğunu ileri sürmüştü.

(HA)