Mehmet Şimşek kira artışında yüzde 25 sınırlamasına karşı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber’e konuk oldu. TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in sorularını yanıtlayan Şimşek, dövizde bir kur hedeflerinin olmadığını, enflasyonu düşürmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Enflasyonu düşüreceklerine piyasaların inanmaya başladığını kaydeden Şimşek “Türk Lirası artık değer kaybetmeyecek. Dövize olan ihtiyaç azalıyor. Türkiye'nin dış ticaret açığı azalıyor, mali kaynak sıkıntısı yok” dedi.

Şimşek ayrıca vergide adaleti sağlamak için ciddi bir çaba içinde olduklarını kaydetti. “Herkes bu yükü kaldırabileceği oranda taşımak durumunda. Bizim şu anda bize yetecek düzeyde, veya dışarı satacak düzeyde yeraltı kaynaklarımız yok. Bulduklarımız henüz sınırlı. Ülke olarak ekmeğimizi taştan çıkaracağız. Üreteceğiz ve daha adil vergi sistemi ile yolumuza devam edeceğiz. Finansal kazançlar üzerinden vergiyi artırdık. Biz çalışanlarımızın üzerindeki vergi yükünü azalttık. Artan oranlı bir vergi sistemine sahibiz” diye konuştu.

Şimşek, Eker’in “Kira artışlarında yüzde 25 sınırı devam edecek mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi.

Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Hükümetimiz adına ben burada verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor ki o konuda makro ihtiyati tedbirleri peyderpey kaldırdık. Diğer bütün alanlarda da mümkün olduğunca daha az müdahale… Müdahale nasıl olur piyasaya? Arzı arttıracak teşvikler. O doğru bir şey. Yani arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Ama bunun için daha çok yatırım, daha çok üretim daha çok istihdam daha çok tabii ki ihracatı da dış denge açısından önemsiyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim müdahaleler daha çok şu çerçevede olacak. Biz piyasaya yol haritası vereceğiz. Yani üç yıllık enflasyon hedefi veriyoruz. Üç yıllık büyüme perspektifi sunuyoruz, üç yıllık maliye politikası patikası veriyoruz. Bunlar piyasayı yönlendirme amacıyla, kamuda da disiplin amacıyla önemli.

(HA)