Mehmet Şimşek: Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor

Merkez Bankası Fatih Karahan ile birlikte ABD’ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) düzenlediği Küresel Görünüm Forumu'nda konuştu.

Şimşek burada yatırımcılara seslenerek Haziran 2028’e kadar seçim olmayacağını, bunun da siyasi istikrar sağlayacağını, özel sektörün canlı olduğunu, borçluluk anlamında Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin politika önceliklerini anlatan Şimşek, Orta Vadeli Program’ın 'güçlü ve güvenilir' olduğunu iddia etti:

Kısa vade en önemli zorluğun yüksek enflasyon olduğunu belirten Şimşek, " Maliye politikasıyla Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Şimşek, aylık enflasyonun yavaşladığını ve yıllık enflasyonun ise bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını kaydetti. "Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz. Bunun işaretlerini zaten aydan aya görüyoruz, ancak yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında göreceğiz. 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ve o zamana kadar oldukça kapsamlı yapısal reformları uygulamaya koyacağız." dedi.

Şimşek, “Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

(HA)