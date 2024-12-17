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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 11:18
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Mehmet Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek

Şimşek’in açıklamaları, asgari ücret artışına yönelik beklentileri ve yıl sonu enflasyon oranına paralel bir refah payı eklentisi ihtimalini güçlendiriyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Mehmet Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek
Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2025 bütçesine ilişkin bir sunum yaptı. Sunum sırasında asgari ücret, emekli maaşları, enflasyon, vergi ve büyüme üzerine de konuştu.

Şimşek, Orta Vadeli Program sayesinde makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini, ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladıklarını söyledi. Cari açıktaki düşüşten bahsetti. Bütçe açığını da kontrol altına aldıklarını anlattı.

Enflasyonun bu yılın mayıs ayındaki zirve seviyesine göre 28 puan gerilediği söyleyen Şimşek, hizmet enflasyonunun yüksek seyrettiğini belirtti. Buna da hizmet enflasyonunun dezenflasyona yönelik politikalara daha geç tepki vermesini gösterdi:

“Gıdadan dayanıklı mallara, eğitimden ulaştırmaya birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama” olduğunu iddia eden Şimşek “Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli zemini oluşturduk” dedi.

Şimşek daha sonra konuyu vergiye getirdi. "Vergi harcamalarının sadece sermaye kesimine sağlandığı yönündeki" iddiaları yalanladı. Asgari ücretliden alınmayan vergiyi örnek gösterdi. "Asgari ücretten vergi almamamızın 2025'teki maliyeti 853 milyar lira. Bütün vergi harcamalarının neredeyse 3'te biri” diye konuştu.

"Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı"

Bakan Şimşek, ardından yeni yılda ücret artışlarına ilişkin konuştu.

“Ücret politikalarında vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemeye devam edeceğiz” diyen Şimşek şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon şu anda yüzde 47, yılsonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek."

Şimşek’in açıklamaları, asgari ücret artışına yönelik beklentileri ve yıl sonu enflasyon oranına paralel bir refah payı eklentisi ihtimalini güçlendiriyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet Şimşek asgari ücret
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