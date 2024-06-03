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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 11:53
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 12:02
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Mehmet Sıddık Akış’ın avukatı: Dosyaya gizlilik ve kısıtlılık kararı getirilmiş

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış’ın avukatı Azad Özer, savcılıkla görüştü: "Yeni bir soruşturma var. Dosyada gizlilik kararı var."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mehmet Sıddık Akış’ın avukatı: Dosyaya gizlilik ve kısıtlılık kararı getirilmiş

Van’da sabah saatlerinde gözaltına alınan ve  İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın avukatı Azad Özer, savcılıkla görüştü. 

MA’ya konuşan Özer, “Dosya ile ilgili bir bilgiye ulaşamadık ve sadece yeni bir soruşturmanın açıldığı söylendi” dedi.

Dosyada gizlilik kararı olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti: "Müvekkilim hakkında açılan yeni bir soruşturma var. Dosyada gizlilik kararı var ve kısıtlılık getirilmiş. Bu soruşturmanın tamamen gizli yürütüldüğü görülüyor. Yani kolluk ile savcının birlikte bu dosyayı hazırladığı açık bir şekilde görülüyor. Dosya ile ilgili bir bilgiye ulaşamadık ve sadece yeni bir soruşturmanın açıldığı söylendi. Müvekkilimiz buraya getiriliyor. Gün içerisinde gerekli açıklamayı yapacağız.”

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(RT)

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