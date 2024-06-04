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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 12:34
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 12:35
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Mehmet Sıddık Akış kimdir?

İçişleri Bakanlığı’nın Akış’ın yerine kayyım atanmasını dayandırdığı 2014'teki davanın savcısı D.Y., bakanlığın “terörden arananlar” listesinde “FETÖ firarisi” olarak yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mehmet Sıddık Akış kimdir?

Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde 48,92 oy oranıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) belediye başkanı seçildi.

En yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez, yüzde 46,59 oranında oy aldı. İçişleri Bakanlığı, 3 Haziran 2024’te Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu. 

Kayyım atamasıyla aynı gün gözaltına alındı

Bakanlığın, Akış’ın yerine kayyım atanmasını dayandırdığı 2014'teki davanın savcısı D.Y., İçişleri Bakanlığı’nın “terörden arananlar” listesinde “FETÖ firarisi" olarak yer alıyor. 

Akış, ilk, orta ve lise eğitimini Hakkâri merkezde tamamladı. 

1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 

2008-2012'de il başkanlığı görevini yürüttü, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Evli ve dört çocuk babası.

1970, Çukurca doğumlu. (TY)

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