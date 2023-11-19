Mehmet Öcalan: İmralı kapısı kırılırsa barış olur

24 yıldan beri İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve kendisinden 32 aydır haber alınamayan PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için Bursa’nın Gemlik ilçesine başlatılan yürüyüş ikinci gününde devam ediyor.



Dün (18 Kasım) Diyarbakır’daki yürüyüşe katılan PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan’dan haber alamamalarının 33’üncü ayına girdiklerini söyledi.

“Herkes elinden geleni yapmalı”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Mehmet Öcalan, şöyle konuştu:

“Türkiye’de hukuk, insan hakları yok. Eş genel başkanlarla geldik, bizleri ablukaya aldılar. İnsanlar kendilerini özgürce ifade edebilmeli. Biz, bu ülkeyi parçalamıyoruz. Yasal, demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Bunu da ne yaparlarsa yapsınlar gerçekleştiririz. Bedel gerekirse o bedeli de ödüyoruz. Abdullah Öcalan’dan 32 aydır ne ailesi ne de avukatları haber alabiliyor.



“Herkes İmralı Adası’na yürümek için elinden geleni yapmalıdır. Abdullah Öcalan’ın mücadelesi olmasaydı burada Kürtçe röportaj veremezdik. Başkan sağ mı, değil mi bilmiyoruz. Bu asla kabul edilemez. İmralı kapısı açılmalıdır. Eğer İmralı kapısı kırılırsa Kürt-Türk sorununun çözümünde barış olur.” (TY)