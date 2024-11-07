Mehmet Öcalan: Devletin aklıselim adımlar atmasını bekliyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki kez yinelediği 'Öcalan Meclis'te konuşsun' çağrısının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

İmralı Cezaevi'nde tecrit altında tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, 43 aylık tecridin ardından 23 Ekim'de yeğeni Ömer Öcalan ile aile görüşü gerçekleştirmişti. Fakat daha sonra Öcalan'a üç aylık yeni bir "disiplin cezası" verildiği duyurulmuştu.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, 43 ay sonra gerçekleşen görüşmeyi olumlu karşıladıklarını belirtti, "43 aydır haber alamıyorduk, ne oluyor bilmiyorduk. Yapılan son görüşmeyi olumlu bulsak da tecrit halen devam ediyor. Bu hukuki değil. Tecrit siyasi kararlarla devam ettiriliyor" dedi.

"Bunun neresi hukuki?"

Öcalan, üç aylık aile görüş yasağına ilişkin de "Aslında tecrit 25 yıldır sürdürülüyor. Başkan dışında 3 insan daha İmralı’da tutuluyor. O insanların da aileleri var. Onlar da yakınlarıyla görüşemiyor. Bunun neresi hukuki ve insanidir?" diye sordu.

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(EMK)