Mehmet Murat Çalık'ın avukatı uyardı: Tutukluluk tedaviye engel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanarak önce Silivri, ardından Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Cezaevinde 18 kilo kaybeden ve sağlık durumu kötüleşen Çalık, hastaneye kaldırılarak iki kez biyopsi oldu.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi’nde yaklaşık 10 gündür süren tetkikler sonucunda, yapılan kemik iliği patolojisinde lenfatik sistemden kaynaklı anormal bulgulara rastlandı. Uzmanlar, bu bulguların lenfoma (lenf kanseri) riski açısından ciddi şüphe doğurduğunu belirtti. Özellikle boyun bölgesindeki kitleden cerrahi biyopsi alınması gerektiği ifade edildi.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan daha önce yaptığı açıklamada, bu bölgeden alınacak örneklerin kalıcı sağlık riskleri taşıyabileceğini vurgulamıştı.

"Tedavisi hemen başlamalı"

Açıklama şöyle:

“Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi Hematoloji Servisinde yaklaşık 10 gündür devam eden tetkik süreci, kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, ciddi sağlık bulgularını ortaya koymuştur.

Son yapılan kemik iliği patolojisi sonuçlarına göre, lenfatik sistem kaynaklı anormal bulgular tespit edilmiş olup bu durum, lenfoma (lenf kanseri) riski açısından kuvvetli bir şüphe doğurmuştur.

Bu tıbbi şüphe üzerine, daha önce görüntüleme raporlarında da dikkat çekmiş olan boyun bölgesindeki kitle alanından cerrahi müdahale ile biyopsi alınması gerektiği hekimler tarafından belirtilmiştir.

Bu tablo, sadece bir sağlık sorunu değil; aynı zamanda geri dönüşü olmayan, telafisi mümkün olmayan bir hayati riskin göstergesidir.

Bu noktada atılacak ya da atılmayacak her adımın vebali ağırdır.

Çalık'ın geçmişte atlatmış olduğu lösemi ve lenfoma hastalıklarının yeniden nüksetme ihtimalinin yüksekliği, tedavi sürecinin zaman kaybetmeden başlatılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ancak tutuklu koşullar, hem teşhis hem de tedavi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

Unutulmamalıdır ki;

- Hastanede yapılan son tetkikler, Çalık’ın lenf kanserinin yeniden nüksetmesine dair net bulgular içermektedir.

- Bu sürecin telafisi yoktur.

- Toplum vicdanında derin yaralar açabilecek bu durumun geçmişte acı örnekleri olmuştur.

Adaletin ve insan onurunun gereği, Mehmet Murat Çalık'ın yargılama süreci, tutuksuz olarak sürdürülmeli ve acilen kapsamlı tedavi sürecine erişimi sağlanmalıdır.

Yapılan tetkikler, lenfomanın nüksetmiş olabileceğine dair ciddi bulgular içeriyor.

· Hastalığın tekrar etme ihtimali yüksek, bu da acil tedavi gerektiriyor.

· Ancak tutuklu koşulları, teşhis ve tedavi sürecini olumsuz etkiliyor.”

"Gecikmenin telafisi yok"

Yetkililere seslenen açıklamada, son olarak, şöyle denildi:

“Çalık’ın tedaviye hızlıca erişebilmesi için tutuksuz yargılanması gerektiği vurgulandı ve “Bu süreç, sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda hayati bir risk barındırıyor. Gecikmenin telafisi yok.”

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(EMK)