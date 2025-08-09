ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2025 14:10
2 dk Okuma

“Mehmet Murat Çalık cezaevinde tutularak yaşamı tehlikeye atılıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, “Derhal tutukluluğa son verilmeli ve sağlıklı bir ortamda ailesiyle birlikte yaşaması sağlanmalı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Mehmet Murat Çalık cezaevinde tutularak yaşamı tehlikeye atılıyor”
*Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülümser Çalık, hastane önünde oğluna el sallıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CH)-P) Sağlık Bakanlığı ve Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dr. Aksaz Şahbaz, Çalık’ın geçmişte iki kez kan kanseri (lösemi) ve bir kez tükürük bezi kanseri geçirdiğini, bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ve hassas tıbbi takip gerektiren bir hasta olduğunu hatırlattı.

Çalık’ın cezaevinde ağır tecrit koşulları altında 20 kilo kaybettiğini ve bağışıklık sisteminin baskılandığını belirten Dr. Aksaz-Şahbaz, “Bu durum hekim raporlarıyla belgelenmiş; tedavi ve yaşam koşullarının tıbbi standartlara uygun olması gerektiği açıkça ortaya konmuştur,” dedi.

TTB'den Murat Çalık için rapor: Acil önlem alınmalı
TTB'den Murat Çalık için rapor: Acil önlem alınmalı
30 Temmuz 2025

“Tecrit uzun süreli uygulandığınıda işkence kapsamına girer”

Dr. Aksaz-Şahbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün bunlara rağmen, henüz iddianame dahi hazırlanmadan, somut hiçbir delil olmaksızın 130 gündür tutukludur. Serbest bırakılması yönündeki tam teşekküllü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tetkikleri yok sayılmış, hukuki bir zorunluluk olmadığı halde hükümlü muamelesi yapılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir. Adli Tıp, tüm tetkiklerin yeniden yapılmasını istemiş; kemik iliği biyopsisi dahil travmatik bir süreç baştan yaşatılmıştır.

*CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz

“Hastanede tedavi altına alınan, mama ile beslenen ve gerekli tıbbi bakımı gören Başkanımız, tedavisi sürerken hiçbir insani ve hukuki gerekçe olmadan yeniden cezaevine gönderilmiştir. Şu anda ağır tecrit altında, sağlıksız koşullarda tutulmaktadır. Tecrit, yalnızca bir disiplin cezası veya güvenlik tedbiri değildir; uzun süreli uygulandığında işkence ve kötü muamele kapsamına girer. Bu uygulama, hem Anayasa hem de uluslararası insan hakları sözleşmeleri açısından açık bir hak ihlalidir.”

TİHV'den Murat Çalık çağrısı: İşkence ve kötü muamele yasağı açıkça ihlal ediliyor
TİHV'den Murat Çalık çağrısı: İşkence ve kötü muamele yasağı açıkça ihlal ediliyor
21 Temmuz 2025

“Derhal tutukluluğa son verilmeli”

Dr. Aksaz Şahbaz, Çalık’ın tutukluluğunun bir tedbir olmaktan çıkıp yaşam hakkına kast eden bir cezalandırmaya dönüştüğünü belirterek şu talepleri sıraladı:

  • Derhal tutukluluğa son verilmeli,
  • Sağlıklı bir ortamda ailesi ile birlikte yaşaması sağlanmalı,
  • Hukuka ve insan haklarına uygun, adil yargılama süreci işletilmelidir.
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli
4 Ağustos 2025

(VC)

