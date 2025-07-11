Mehmet Murat Çalık anjiyo sonrası cezaevine sevk edildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan avukatı Melih Koçhan, bugün yapılacak tutukluluk incelemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Koçhan, "Hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Çalık’ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme yaptı.

Koçhan, Çalık’ın şu an İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gördüğünü duyurdu.

Ayrıca, bugüne kadar yapılan tutukluluk incelemelerine yalnızca SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılım sağlandığını belirten Koçhan, müvekkilinin tutukluluk halinin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Koçhan’ın açıklaması şöyle:

"Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın İzmir eğitim ve araştırma Hastanesi’nin koroner yoğun bakım ünitesinde tedavisi halen devam etmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen tutukluluk inceleme duruşmalarına, avukatları olarak bizler katılamadık; duruşmalar yalnızca müvekkilin hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlanması suretiyle gerçekleştirildi.

Yarın yapılacak tutukluluk incelemesine bu kez bizlerin de katılımı mümkün olursa, müvekkilimizin güncel sağlık durumu hakkında doğrudan bilgilendirme yaparak, yaşamsal riskleri yargı makamlarının takdirine sunmayı amaçlıyoruz. Tedavi sürecinin ciddiyeti ve cezaevi koşullarının yarattığı hayati tehlikeler göz önüne alındığında, hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz."

Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Çağla Biçer, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunlarına rağmen hastaneden Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edildiğini duyurdu ve bu durumu "kamu vicdanında derin bir yara" olarak nitelendirdi.

Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalık’ın tedavi görmekte olduğu hastaneden cezaevine transferinin gerçekleştiğini belirtti. Paylaşımında şunları söyledi:

"Mehmet Murat Çalık’ın tedavi gördüğü hastaneden Buca Cezaevi’ne sevk edilmiştir. Sağlık durumu ve süregelen tıbbi ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan alınan bu karar, kamu vicdanında büyük bir yara açmıştır. Bir halkın seçilmiş temsilcisi, hastaneden kelepçeyle çıkarılırken yalnızca bedeni değil; hukukun, vicdanın ve demokrasinin de sıkıştırılmıştır."

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı

(EMK)