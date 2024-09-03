Mehmet Güleryüz kimdir?

Ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı.

1958’de girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 1966’da birincilikle bitirdi. Oyunculuk öğrenim sürecini akademiye paralel olarak farklı “aktör stüdyo”larda ve önemli amatör tiyatrolarda geliştirdi. 1963 yılında Asaf Çiğiltepe’nin yönettiği Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

Desen ağırlıklı ilk kişisel sergisini 1963 yılında açtı.

1970-75 yılları arasında devlet bursu ile gittiği Paris’te Yüksek Resim ve Litografi ihtisası yaptı. 1971’de Paris’te ilk heykellerini yaptı ve Pont des Arts’da performans gerçekleştirdi. 1975-80 arası İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde ders verdi. 1980 yılında bu görevinden istifa ederek 1980-84 arası New York’a yerleşti.

Brüksel’de 1984 süresince gerçekleştirdiği heykel ve gravürlerini Galeri 2016’da sergiledi. 1985’de İstanbul’a döndü. 1985’den 2000’e kadar BİLSAK’da kendi adını taşıyan atölyede sanat eğitimi verdi. 1986’da “Kalın” adlı sanat dergisini yayınlamaya başladı. 1988’de Galeri Nev tarafından organize edilen 25 yılı içeren retrospektif sergisini Nan Freman’ın metnini yazdığı kitap eşliğinde İstanbul’da açtı. 1989-92 yılları arasında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Kurucu Başkanlığı’nı üstlendi. 1990-95 yılları arasında Votre Beauté Dergisi “Güleryüz’lü Sohbetler” başlığı altında röportaj dizisini sürdürdü.

1991’de Ankara Sheraton Oteli Atrium mekânında kalıcı olarak sergilenmek üzere 14 resimden oluşan “Karşı Rüzgâr” serisini gerçekleştirdi. 1992’de Bilkent Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. 1992’de Polat Rönesans Oteli Lobisi için 7 parçadan oluşan resim serisini gerçekleştirdi. 1995’te “Bosna için İnsanlık Girişimi” hareketi ile Bosna’yı ziyaret etti. 1998-2001 senelerinde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Bir Küçük İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” adlı 3 kişilik oyunda “Pepino” karakterini oynadı. Aynı oyunla Devlet Tiyatroları’nın Duisburg ve Düsseldorf’taki turnelerine katıldı.

Mehmet Güleryüz (1938) Ayağımı Yerden Kesti Tual üzerine yağlıboya 200.00 x 180.00 cm. İmzalı, Fotoğraf: Artam.

2000 yılında tekrar Türkiye Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanlığı’na, 2001 yılında Doğu Avrupa Başkanlığı’na, 2002 yılında birleşen IAA Avrupa 2. başkanlığına ve IAA Dünya Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2003’de Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi’nde 40 yıl desen retrospektifini gerçekleştirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Birleşik Sanatlar Programı’nda 2003 -2005 yılları arasında ders verdi. Kendi özel sanat atölyesi derslerinin yanı sıra, 1999’dan bu yana, Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı’nda da ders verdi.

2005 yılında Avrupa Genel Kurulu’nu İstanbul’da organize etti. 2005’de Pekin’de gerçekleşen 16. IAA Dünya Genel Kurulu’na ve 2. Pekin Bienaline, IAA Türkiye temsilcisi olarak katıldı. 54 kişisel, 36 karma sergisi ve altı sanat ödülü bulunan, yedi bienalde eserleri sergilenen sanatçının eserleri İstanbul ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzelerinde, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde, Sakıp Sabancı, Merkez Bankası, Fransa Kültür Bakanlığı, Eczacıbaşı, Karl Hermann Klock (Duisburg) ve New York Üniversitesi koleksiyonlarında bulunmaktadır.

1998 yılında, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde aldığı "Devlet Sanatçısı" unvanının iptali için Danıştay'a başvurdu ve 2000 yılında bu unvanlar geri alındı.

2013'ten itibaren Paris'te yaşamaya başlayan Güleryüz, kurduğu sanat atyölyesinde çalışmalarını sürdürüyordu.

1938 yılında İstanbul'da doğdu. (TY)