10.02.2026 09:29
 10.02.2026 09:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Mehmet Emin Bozarslan kimdir?

Sürgün yıllarında kurduğu Deng Yayınevi aracılığıyla Kürt edebiyatının temel eserlerini modern Latin harflerine aktaran Bozarslan, pek çok çalışmanın yok olmaktan kurtarılmasına öncülük etti.

BİA Haber Merkezi

Mehmet Emin Bozarslan kimdir?

Yazar, Dilbilimci, Çevirmen ve Editör.

Mehmet Emin Bozarslan, geleneksel medrese eğitimi aldı. Türkçeyi ve okuma-yazmayı kendi çabalarıyla öğrenen Bozarslan, dışarıdan girdiği sınavlarla 1956 yılında müftü oldu. Ancak kaleme aldığı eleştirel eserler nedeniyle müftülük görevinden iki kez uzaklaştırıldı.

Bozarslan, 1968’de yayımladığı “Kürtçe Alfabe (Alfabê)” adlı çalışmasıyla modern Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Eser yayımlandığı gün toplatıldı ve Bozarslan “bölücülük” suçlamasıyla tutuklandı. 12 Mart 1971 askeri muhtırasının ardından yeniden cezaevine giren Bozarslan, 1974 yılına kadar tutuklu kaldı. 1979’da ise İsveç’e yerleşti.

Sürgün yıllarında kurduğu Deng Yayınevi aracılığıyla Kürt edebiyatının temel eserlerini modern Latin harflerine aktaran Bozarslan, pek çok çalışmanın yok olmaktan kurtarılmasına öncülük etti. 1934'te Ame'in Lice ilçesinde doğdu, İsveç'te 2026 hayatını kaybetti.

Dilbilim ve Sözlük Çalışmaları

Alfabê (1968): Türkiye'de Latin harfleriyle basılan ilk Kürtçe alfabe.

Kürtçe-Türkçe Sözlük (1978): Alanındaki en kapsamlı başvuru kaynaklarından biri.

İslamiyet Açısından Şeyhlik-Ağalık (1964)

Doğu'nun Sorunları (1966)

Hilafet ve Ümmetçilik Sorunu (1967)

Mem û Zîn (Ahmed-i Hani)

Şerefname (Şeref Han)

Jîn Dergisi ve Kurdistan Gazetesi (5 cilt Latinize yayın)

Mervani Kürtleri Tarihi

Çocuk Edebiyatı ve Folklor

Meyro, Mîr Zoro, Gurê Bilûrvan, Kêz Xatûn, Pepûk

Melayê Meşhûr (Kürtçe fıkralar)

Kemal Paşa Weledê Kê Ye? (siyasal hiciv)

