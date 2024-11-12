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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 12:44
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 12:53
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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ‘ev hapsi’ şeklinde uygulanan adli kontrol kararına itiraz etti, tutuklanmalarını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz
Fotoğraf: Hakan Akgün / AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin şüpheli Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında verilen adli kontrol tedbirine başsavcılık itiraz etti.

Savcılık 4 zanlının yeniden tutuklanmasını talep etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi
11 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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