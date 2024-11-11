Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından aralarında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm." yanıtını verdi

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden bir kısmının işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli E.N'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Diğer 9 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Şüpheli Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi. Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen şüpheli Mehmet Ali Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı. Erbil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını anlattı. Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını aktardı. Bu açılış sırasında otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün de bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne süren Erbil, bu duruma karşı çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. O sitede yayınlarda da 'Kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım.' şeklinde ifadelerim vardır. Bu yayın yarım saat kadar sürdü sonrasında durumu anlayarak avukatlar aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs sonrasında beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir programda var diyerek tekrar yayın davetinde bulundu, ancak ben durumu anlayarak kabul etmedim." Bu kişinin 3 aydır kendisine birlikte yayın yapma teklifinde bulunduğunu, bunun içinde 20-25 bin avro teklif ettiğini ileri süren Erbil, bu kişiyle önceye dayalı tanışıklıkları olmadığını, tanışmalarına vesile olan ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini, videolarda yer alması karşılığında maddi gelir elde etmediğini savundu. Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını öne süren Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. "Hiç bir maddi, manevi çıkarımız yoktur" iddiası Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise kendisini bilmediği bir olayın içinde bulduğunu ifade ederek, "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım." dedi. Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

(HA)