Mehmet Ali Ağca soyadını Aslan olarak değiştirdi

Gazeteci Abdi İpekçi suikastının faili, Papa 2. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunmuş olan Mehmet Ali Ağca, yağma suçundan hakim karşısındaydı.

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Soyadını Aslan olarak değiştiren Mehmet Ali Ağca, diğer 4 sanıkla birlikte İstanbul Bahçelievler'de bir kişinin evini tehditle aldıkları iddiasıyla yargılanıyor.

Suçlamaları reddetti

AA’nın haberine göre, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aslan (Ağca), Gökhan Erdal, Muhittin Erdal ve Reyhan Erdal katıldı. Duruşmada müşteki Gökhan Soylu ile taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Çetin hakkındaki yakalama emrinin infaz edilmediğini tutanağa geçirdi.

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Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Ali Aslan (Ağca), hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, müştekiyi ve sanıkları tanımadığını öne sürdü:

“Ahmet Çetin'in bu dairenin satın alınması ile ilgili bir tavsiyesi olmadı. Bu işe doğrudan Ayhan aracılığı ile girdim. Daireyi yanlış hatırlamıyorsam 110 bin lira civarında bir paraya satın aldım. Ödemeyi elden yaptığımı hatırlıyorum. Ayhan'ın ricası üzerine kısa bir süre sonra bu evi sattım. Ne kadara sattığımı hatırlamıyorum. Satıştan bir süre sonra Ayhan beni arayarak evi satan kişinin evin ucuza satıldığını söyleyerek 1 milyon lira istediğini, vermememiz halinde ‘bizi yakacağını’ söylemiş. Ayhan bu kişiden 'tefeci' olarak da bahsetti. Öğrendiğim kadarıyla Ayhan'ın müşteki ile ticareti varmış. Ben kesinlikle müştekiyi tehdit etmedim. Beraatıma karar verilmesini istiyorum.”

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“Ailen var hiç korkmuyor musun?” tehdidi

Müşteki Gökhan Soylu, “Mehmet Ali Aslan (Ağca) bana ‘tapuyu devretmezsen olacaklardan sorumlu değilim. Ailen, çocuğun var hiç korkmuyor musun?’ dedi. Evimin yerini, çocuklarımın kaçta işe gidip geldiğini, bizi daha önce takip ettirdiğini söyledi. Yapılan tehditlerden korktuğumdan taşınmazı Mehmet Ali Aslan'a devretmek zorunda kaldım. Mehmet Ali'den korktuğum için daha önce şikayetçi olmadım” dedi.

Ağca ise “2 artı 1, harabe vaziyette bir ev için böyle bir iş içerisinde olamam” şeklinde savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti firari Ahmet Çetin'in yakalamasının devam etmesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada tanıklar dinlenecek.

Ağca ve diğer sanıklar, “birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçunu işlemekle suçlanıyor, haklarında ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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(AS)