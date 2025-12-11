Mehmet Akif Ersoy 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "uyuşturucu" soruşturmasında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Aralık’ta gözaltına alınan sekiz şüpheli, aynı gün öğlen saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk götürüldü. 10 Aralık akşamında da adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi alınan Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında tutuklama talep etti. Savcılık tutuklama talebinde, "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığını" iddia etti.

Ersoy'la birlikte nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan dört kişi hakkında da mahkeme adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

Yayın yönetmenliğinden alındı

Şüphelilere gözaltına alındıklarında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, ”kabul etmek veya bulundurmak“ ya da ”uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak“ suçlamaları yöneltilimişti.

Ersoy gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmıştı.

Habertürk'e ise Can Holding'e yönelik "vergi kaçakçılığı" ve "dolandırıcılık" soruşturmasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) el koymuştu.

Geçtiğimiz günlerde de televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

(HA)