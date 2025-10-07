TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 7 Cotmeh 2025 11:56
 ~ Nûkirina Dawî: 7 Cotmeh 2025 12:02
1 xulek Xwendin

Mehmed Uzun dê li Amedê bê bibîranîn

Çalakiyên bîranînê dê sibehê di saet 11.00an de, li ser kûçika Mehmed Uzun a li Goristana Deriyê Mêrdînê bi merasîmekê dest pê bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Mehmed Uzun dê li Amedê bê bibîranîn

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, ji bo yek ji navdarên girîng ên wêjeya Kurdî, nivîskar Mehmed Uzun, bernameyeke bîranînê li dar dixe.

Yek ji navdarên girîng ên wêjeya Kurdî, nivîskar Mehmed Uzun, dê di salvegera mirina xwe de li Amedê bi çalakiyên curbicur bê bibîranîn. Bernameya bîranînê ku mazûvaniya wê ji aliyê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ve tê kirin, dê di 11ê Cotmehê de hezkiriyên wêjeyê bîne cem hev.

Çalakiyên bîranînê dê sibehê di saet 11.00an de, li ser kûçika Mehmed Uzun a li Goristana Deriyê Mêrdînê bi merasîmekê dest pê bikin.

Panel: Wêjeya Mehmed Uzun dê bê nirxandin

Di paneleke ku dê di saet 17.00an de li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê bê lidarxistin, dê aliyê wêjeyî û romannûsiya Mehmed Uzun bê nirxandin.

Di panelê de ku Esra Sadikoglu dê moderatoriya wê bike, nivîskar Zulkuf Ergun, Kenan Soylemez û Salih Qoserî dê mijarên wekî "Hewldana Nêrîna Modern di Romannûsiya Mehmed Uzun de", "Bandora Dengbêjiyê li ser Romannûsiya Mehmed Uzun" û "Sirgûn û Nivîskarî" binirxînin.

Pêşandana Şanoyê: Sirgûn - Rîşa Pûç

Çalakî dê di saet 18.30an de bi pêşandana şanoyê ya bi navê “Sirgûn - Rîşa Pûç” bidomin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mehmet Uzun bîranîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê