Mehmed Uzun dê li Amedê bê bibîranîn

Yek ji navdarên girîng ên wêjeya Kurdî, nivîskar Mehmed Uzun, dê di salvegera mirina xwe de li Amedê bi çalakiyên curbicur bê bibîranîn. Bernameya bîranînê ku mazûvaniya wê ji aliyê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ve tê kirin, dê di 11ê Cotmehê de hezkiriyên wêjeyê bîne cem hev.
Çalakiyên bîranînê dê sibehê di saet 11.00an de, li ser kûçika Mehmed Uzun a li Goristana Deriyê Mêrdînê bi merasîmekê dest pê bikin.
Panel: Wêjeya Mehmed Uzun dê bê nirxandin
Di paneleke ku dê di saet 17.00an de li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê bê lidarxistin, dê aliyê wêjeyî û romannûsiya Mehmed Uzun bê nirxandin.
Di panelê de ku Esra Sadikoglu dê moderatoriya wê bike, nivîskar Zulkuf Ergun, Kenan Soylemez û Salih Qoserî dê mijarên wekî "Hewldana Nêrîna Modern di Romannûsiya Mehmed Uzun de", "Bandora Dengbêjiyê li ser Romannûsiya Mehmed Uzun" û "Sirgûn û Nivîskarî" binirxînin.
Pêşandana Şanoyê: Sirgûn - Rîşa Pûç
Çalakî dê di saet 18.30an de bi pêşandana şanoyê ya bi navê “Sirgûn - Rîşa Pûç” bidomin.
