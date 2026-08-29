Mehdi Zana yaşamını yitirdi

KOAH nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi alınan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, hayatını kaybetti. Zana’nın cenazesi yarın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mehdi Zana kimdir

DEM Parti'den taziye mesajı

DEM Parti, Zana’nın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin kıymetli isimlerinden Mehdi Zana’nın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, sevenlerinin ve Kürt halkının başı sağ olsun.

Onun mücadelesine ve hatırasına borcumuz; halkların eşit ve özgür yaşayacağı onurlu bir barışı mutlaka inşa etmektir.

Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Barzani'nin mesajı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için yayımladığı taziye mesajında, “Türkiye’deki Kürt siyasi mücadelesinin önde gelen isimlerinden biriydi. Ömrünün uzun yıllarını halkının haklarını savunmaya adadı ve bu uğurda büyük bedeller ödedi” ifadelerini kullandı.

(Mİ)