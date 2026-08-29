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YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 23:22 29 Ağustos 2026 23:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 23:34 29 Ağustos 2026 23:34
Okuma Okuma:  1 dakika

Mehdi Zana yaşamını yitirdi

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mehdi Zana yaşamını yitirdi
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KOAH nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi alınan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, hayatını kaybetti. Zana’nın cenazesi yarın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mehdi Zana kimdir
Mehdi Zana kimdir
29 Ağustos 2026

DEM Parti'den taziye mesajı

DEM Parti, Zana’nın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin kıymetli isimlerinden Mehdi Zana’nın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, sevenlerinin ve Kürt halkının başı sağ olsun.

Onun mücadelesine ve hatırasına borcumuz; halkların eşit ve özgür yaşayacağı onurlu bir barışı mutlaka inşa etmektir.

Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Barzani'nin mesajı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için yayımladığı taziye mesajında, “Türkiye’deki Kürt siyasi mücadelesinin önde gelen isimlerinden biriydi. Ömrünün uzun yıllarını halkının haklarını savunmaya adadı ve bu uğurda büyük bedeller ödedi” ifadelerini kullandı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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