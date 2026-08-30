Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden ve eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, hayatını kaybetmesinin ardından Diyarbakır'da düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraf: Refik Tekin

Zana’nın fotoğrafı, anma töreni öncesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasına asıldı. İlke TV'deki habere göre, anma törenine, Leyla Zana başta olmak üzere DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, siyasetçiler, Zana’nın ailesi, yol arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Törene Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak da katıldı.

Fotoğraf: Mahmut Bozarslan

Törende, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak konuştu. Zana’nın kentin tarihsel ve kültürel hafızasıyla özdeşleştiğini vurgulayan Bucak, onun mücadelesinin bugün de yol aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Mehdi Zana’nın 1977 yılında halkın büyük desteğiyle başkan seçildiğini hatırlatan Serra Bucak, onun belediyecilik anlayışının sadece idari bir görevden ibaret olmadığını söyledi.

Zana'nın halkla kurduğu gönül bağına dikkat çeken Bucak, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında görevden alınması, tutuklanması ve ağır cezaevi şartlarına rağmen bu bağın hiç kopmadığını söyledi.

Bucak, Zana’nın yaşam öyküsünün hem Türkiye’nin demokrasi mücadelesindeki derin yaraları hem de Kürt halkının hak ve özgürlük arayışını simgelediğini belirtti.

Halkın iradesine ve kentin kimliğine sahip çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bucak, şöyle dedi:

"Mehdi Zana’nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe ait bir hatıra değil, bugünümüze ve geleceğimize yön veren canlı bir değerdir. Seçilmiş olmak sadece bir makamı temsil etmek değil; kentin hafızasına, diline, kültürüne ve demokratik siyasete sonuna kadar sahip çıkmaktır."

Konuşmasını Zana’ya veda sözleriyle tamamlayan Bucak, "Diyarbakır seni asla unutmayacak Mehdi abi. Halkın iradesi ve özgürlük mücadelesi var olduğu sürece, senin bıraktığın iz de yaşamaya devam edecek" dedi.

Zana’nın tabutu son yolculuğuna uğurlanmak üzere; sarı, kırmızı, yeşil renkler ve çiçeklerle sarılı halde getirildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Zana için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan törenin ardından, cenaze kortej eşliğinde Ulucamii'ye götürüldü. Cenazeye çok sayıda yurttaş eşlik etti.

Zana’nın cenazesi, Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Zana'nın ailesi, Liceliler Taziye Evi’nde taziyeleri kabul edecek.

Mehdi Zana kimdir

(EMK)