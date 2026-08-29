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YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 23:23 29 Ağustos 2026 23:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 23:31 29 Ağustos 2026 23:31
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Mehdi Zana kimdir

Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO)’nın yöneticilerinin arasında yer alan Mehdi Zana, 1963’te Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı. 1978 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Amed Belediye Başkanlığı’na seçildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklanarak çeşitli suçlardan hüküm giydi ve Diyarbakır, Aydın, Afyon ve Eskişehir cezaevlerinde tutuldu.

ANKA Haber Ajansı

ANKA Haber Ajansı
Görseli Büyüt
Mehdi Zana kimdir
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Mehdi Zana, 20 Aralık 1940’ta Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dünyaya geldi. “Bilici” olan soyadını daha sonra Kürtçede “bilge” anlamına gelen “Zana” ile değiştirdi.

Eski DEP Milletvekili Şükran Zana’nın kardeşi olan Mehdi Zana, eski HDP Milletvekili Leyla Zana ile 1975 yılında evlendi. Zana, iki çocuk babasıydı.

Siyasete genç yaşlarda katılan Zana, Devrimci Doğu Kültür Ocakları’nın yöneticileri arasında bulundu. Türkiye İşçi Partisi’ne 1963 yılında katıldı; partinin Silvan şubesinin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve iki yıl şube başkanlığı görevini yürüttü.

1978 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Zana, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından tutuklandı. Hakkında verilen mahkûmiyet kararları nedeniyle Diyarbakır, Aydın, Afyonkarahisar ve Eskişehir’deki cezaevlerinde kaldı. Yaşamının farklı dönemlerinde toplam 16 yıl cezaevinde bulunan Zana, 1994’ten itibaren yaklaşık 10 yıl İsveç’te yaşadı.

Ekim 2004’te Türkiye’ye dönen Zana, hakkındaki davalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anıları ile siyasi görüşlerini yazarak kitap olarak yayımladı. “Bekle Diyarbakır” adlı anı kitabında, siyasal bilinçlenmesinde terzihanenin önemini anlatmaktadır.

Zana’nın yazdığı eserler şunlar: Bekle Diyarbakır (1991), Vahşetin Günlüğü – Diyarbakır Zindanlarından (1992), Sevgili Leyla – Uzun Bir Sürgündü O Gece (anı, 1995), Zelâl Yeniden Doğuş (1996).

Haber Yeri
İstanbul
Mehdi Zana Leyla Zana
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