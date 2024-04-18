Mega Polietilen işçileri ilk kazanımlarını aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait fabrikada çalışan yaklaşık 300 işçi, iki aydır ödenmeyen ücretleri için başlattıkları eylemde ilk kazanımlarını aldı.

Adıyaman’da Mega Polietilen işçileri hakları için direnişte

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işçilerin bir aylık ücretlerinin ödendiğini duyurdu.

"Taleplerimizin tamamı kabul edilene kadar direnişimiz sürecek"

Paylaşımda, "Ödenemeyen iki aylık ücretlerin bir aylığı hesaplara yattı. Ama yetmez!" diyen sendika diğer taleplerini de sıraladı:

"İçerdeki diğer aylık ücretler de hesaplara yatacak.

Asgari ücretin üstünde elden verilen ücretler de hesaplara yatacak.

Elden para verme uygulaması son bulacak!

Direniş başladıktan sonra işten atılan bütün işçiler işe geri alınacak!

Haklı sebeplerle tek taraflı iş akdini fes etmek isteyen işçilerin tazminatları ödenecek!

Sigortasız, kayıt dışı çalışma son bulacak! Daha önce sigortasız çalışmış işçilerin geriye dönün sigorta primleri ödenecek!

Bu taleplerimizin tamamı kabul edilene kadar direnişimiz sürecek! Direne direne kazanacağız!"

İşçiler ve halk buluştu

Mega Polietilen işçileri dün (17 Nisan) ayrıca fabrika önünde Besni halkıyla buluşarak forum gerçekleştirdi. Forumda; işçilerin fabrikada yaşadığı sorunlar ve direnişte izlenecek yol haritası tartışıldı.

Forumda, Mega Polietilen işçileri, İzmir'deki Lezita direnişini selamladı.

41 gündür grevde olan ve dün jandarmanın saldırısına ve hukuksuz gözaltılara maruz kalan #Lezita işçilerine , Besni’den, direnişimizin sürdüğü #MegaPolietilen önünden dayanışma mesajı ve selam gönderdik.



Lezita işçisi yalnız değildir!

Birleşe birleşe kazanacağız!… pic.twitter.com/stKuvSSPSv — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) April 17, 2024

BİRTEK-SEN’in çağrısıyla gerçekleştirilen foruma, işçilerin aileleri, emek örgütleri, siyasi partiler, mahalle muhtarları da katıldı.

(AD)