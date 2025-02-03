Medyaya 12 yıl sonra 'Gezi' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım soruşturması kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) bir yazı gönderdi.

Yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren gerçekleşen Gezi Parkı protestolarının propagandasını yaptığı ve bu şekilde toplumsal olayların yayılmasına yol açtığı ifade edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, söz konusu dönemde Gezi Parkı protestolarını haberleştiren medya kuruluşlarının yayınları tespit edilerek, bu yayınların kayıt örneklerinin savcılığa iletilmesi talep edildi.

RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra bazı medya kuruluşlarının sorumlularının da şüpheli sıfatıyla ifade verebileceği belirtildi.

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