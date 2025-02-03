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HABER
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2025 15:54
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2025 16:02
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Medyaya 12 yıl sonra 'Gezi' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım soruşturması kapsamında RTÜK’ten Gezi Parkı protestolarının "propaganda"sını yapan medya yayınlarının tespit edilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Medyaya 12 yıl sonra 'Gezi' soruşturması
Fotoğraf: Anadolu Ajansı /Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım soruşturması kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) bir yazı gönderdi.

Yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren gerçekleşen Gezi Parkı protestolarının propagandasını yaptığı ve bu şekilde toplumsal olayların yayılmasına yol açtığı ifade edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, söz konusu dönemde Gezi Parkı protestolarını haberleştiren medya kuruluşlarının yayınları tespit edilerek, bu yayınların kayıt örneklerinin savcılığa iletilmesi talep edildi.

RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra bazı medya kuruluşlarının sorumlularının da şüpheli sıfatıyla ifade verebileceği belirtildi.

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Ne olmuştu?

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak’ta gözaltına alındı ve 27 Ocak'ta tutuklandı.

Barım'a yöneltilen suçlama "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme".

Ayşe Barım'a yöneltilen suçlamanın dayanaklarından biri, şirketi ID İletişim ile çalışan oyuncuların #occupygezi etiketiyle, 2013 yılında paylaşım yapmalarıydı.

Aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi'ye "kendi iradeleriyle" katıldıklarını söyleseler de haklarında "yalan tanıklık" iddiasıyla 27 Ocak'ta yeni bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadelerinde "çelişki" bulunduğu iddia etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
gezi parkı direnişi gezi parkı RTÜK istanbul cumhuriyet başsavcılığı Ayşe Barım
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