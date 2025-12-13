Medyada güvenli çalışma ortamı nasıl kurulur ?

Habertürk’ten ayrılan eski sunucu Nur Köşker, kanalın tutuklu eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un kendisini sistematik olarak taciz ettiğini açıklaması peki medya kurumları kadın çalışanlarını korumak için ne yapıyor? Nasıl önlemler alıyor sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü gazeteci Göksel Göksu bu konuda TGC'nin toplumsal cinsiyet politika belgesini hatırlattı.

“TGC’nin ortaya koyduğu ilkeler kağıt üzerinde güçlü görünse de, haber odalarında uygulanmasının önündeki engeller hâlâ çok güçlü” dedi.

“Bizim asıl meselemiz ‘Erkek’lik üzerinden devşirilen ‘erk’ sanırım”

TGC’nin ilkeleri kağıt üzerinde güçlü görünse de, haber odalarında uygulanmasının önündeki en büyük engeller neler?

Bu soruyu sordurtan Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından biri olan Habertürk Tv’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialar elbette. Böylelikle anlaşıldı ki TGC’nin ortaya koyduğu mesleki ilkelerin uygulanması kadınıyla erkeğiyle sektördeki herkesin sorunu.

TGC’nin ortaya koyduğu ilkeler bütünü her şeyden önce basın sektörü üzerinde şemsiye işlevi görmeli, belirlediği çerçeve, netleştirilen sınırlar kurumların yol haritasına dönüşmeli.

Bu konudaki sıkıntıların aşılması ezberlerin bozulmasıyla mümkün. O ilkeler yerine ekranın gücüne teslim olmak, patronaj ilişkilerine yaslanmak, haberciliği ideolojik sınırlar içine hapsetmek görüldüğü gibi gün geliyor sizi de savunmasız, güvencesiz bırakabiliyor.

Haber merkezlerinde toplumsal cinsiyet eşitlikçi bakış açısının bariyerlere toslaması da bunun bir parçası maalesef. Bizim asıl meselemiz ‘Erkek’lik üzerinden devşirilen ‘erk’ sanırım.

Denetim mekanizmaları

Medyada “sessizlik” tacizi yeniden üreten en kritik mekanizmalardan biri olarak görülüyor. Bu sessizlik neden hâlâ bu kadar güçlü? Kadın gazeteciler açısından ne ifade ediyor?

Hiçbir denetim mekanizmasının olmaması en büyük etken. ‘Erkek’lik üzerinden devşirilen ‘erk’ dediğimizde buna işyerlerindeki erkek dayanışması da dahil.

Kadın medya mensupları böyle bir dayanışmadan dillendirmeseler bile haberdar ve sessizlik bozulduğunda başta itibarları olmak üzere pek çok şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. İşinden olma, statüsünü-pozisyonunu kaybetme, mobinge maruz kalma gibi pek çok etken var kadınları sessizliğe gömen.

Bu gerçeklerden hareketle TGC kadın komisyonu olarak yeni bir çalışma başlattık ve medya kuruluşlarının hayata geçirmesi için senin de bildiğin “Cinsiyet Politika Belgesi”ni hazırladık. Bu çok yeni bir çalışma ve medya kuruluşlarında kabul görmesi ve önerdiğimiz kriterler doğrultusunda hayata geçirilmesi halinde çok önemli bir mesafe katedebileceğiz.

Bu sayede sorunları filizlenmesine bile fırsat vermeden kaynağındayken çözmek mümkün olacak; sözleşmede yer alan denetim mekanizmasının varlığı ve altına imza atılan ilkelere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar caydırıcı etkisi nedeniyle cinsel istismar ve cinsel tacizin önüne geçilmesini mümkün hale getirecek.

Politika belgesi, bağımsız başvuru mekanizmaları öneriyor. Sizce medya kurumlarında böyle mekanizmalar kurulabilir mi? Güvenilirliği nasıl sağlanmalı?

Bu mekanizmaların medya kuruluşları içinde hayata geçirmemiz elzem ve elbette mümkün. Cinsiyet Politika Belgesi’nde bunun nasıl mümkün hale geleceğini detaylıca anlattık.

Kararı verecek olanlar, şikayetleri değerlendirecekler şirketin en üst yöneticisi de dahil olmak üzere bu kişiler arasından seçilmemeli her şeyden önce.

Bu tür şikayetleri değerlendirecek olan komisyonda personelin kendisinin yetkilendireceği şirket çalışanları, varsa sendika temsilcileri ve TGC’nin atayacağı isimlerin de dahil olduğu tarafsız ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitlikçi bakış açısına sahip kişilerden oluşmalı ve bu kişilerin yazacağı rapor üzerinden de yine o medya kuruluşunun önceden belirlediği yaptırımlar devreye sokulmalı.

Bu sayede çalışan kendi şirketinin üst düzey yöneticilerine karşı da korunmalı. Sonuç ne derseniz, o medya kuruluşunun saygınlığını da güvence altına alacak, hem güvenli ve barışık bir çalışma ortamı oluşturulması hem de iş verimi sağlanacak. Bunlar uluslararası çalışmalarla geçerliliği kanıtlanmış saptamalar.

“Görüp de önlem almayan suçun ortağı”

Bir taciz vakasında kurumların ve yöneticilerin sorumluluğu sizce nerede başlıyor? TGC’nin önerileri bu sorumluluğu hangi noktalarda güçlendiriyor?

Sorumluluk doğrudan yöneticilerde çünkü işyerindeki kuralları belirleyenler onlar. Bana kalırsa öncelikle şunu idrak etmemiz lazım ne cinsel istismar ne de cinsel taciz tek başına bireysel işlenen bir suç değil… O ortamı elverişli hale getiren, görüp de sessiz kalan, önlem almayan herkes, o suçun ortağı.

Suça ortak olmamak için de zihinlerde -daha doğum anından başlayarak- oluşturulan kadın figürünü değiştirmek, yerine toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir anlayışı benimsemek gerekiyor. Zaten o bakış açısına sahip olmayan yönetim anlayışının hazırladığımız belgenin zaruretini ve önemini anlamasını beklemek doğru da değil.

“Asıl güç birbirimizde”

Kadın gazeteciler arasında dayanışma nasıl? Politika belgesi bu dayanışmayı güçlendirecek adımlar öneriyor mu?

Doğrusu istenen düzeyde olmasa da o alanda da iğneyle kuyu kaza kaza ilerliyoruz. Medya sektörünün böyle bir yanı var malesef. Yine de bu anlamda önemli bir çabamız ve ne mutlu ki o çabayı gösteren çok sayıda hemcinsimiz var. Yine de sektördeki erkek dayanışmasıyla kıyaslanacak seviyeye gelebilmiş değiliz.

Sözünü ettiğimiz ‘erk’in kadınları da cezbettiği gerçeğini unutmamamız lazım. Özellikle de ekran büyüsü diye bir şey var, O ekran, egoların çarpıştığı o zeminler enseye tokat ilişkilerle dayanışma zeminlerine de yön verebiliyor.

Oysa asıl güç el ele vererek, birbirimizi anlayarak atacağımız adımlarda…

“Mağduru değil faili teşhir et"

Medya sektöründe sıkça görülen “faili koruma” pratiği sizce nasıl aşılabilir? TGC’nin belgesinde bu konuda ki önerisi nedir?

Failin korunması başlı başına önümüzde bir sorun olarak duruyor ve hakikaten çok önemli… Haber yazarken haber diline de doğrudan yansıyan bu tutum, sektör içindeki cinsel istismardan mobbinge kadar her alanda kendini gösteriyor. Orada da korunan fail oluyor. TGC Kadın Komisyonu olarak bizim de şiarımız aynı: Mağduru değil faili teşhir et…

Bunu nasıl yapacağımız ile ilgili olarak çalışmalarımız var, yalnız bizim değil Bianet başta olmak üzere pek çok zeminde bu konu ciddiyetle ele alınıyor. İşte az önce sorduğun sorudaki dayanışmayı biz bu alanda çok net görüyoruz ne mutlu ki…

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

