Medya Okuryazarlığı Testi’ne yeni kategori: Medyada Kadınlar

IPS İletişim Vakfı/bianet’in paydaşlarından olduğu Bizim Medyamız (Our Media) projesi kapsamında hazırlanan Medya Okuryazarlığı Testi, “Medyada Kadınlar” kategorisiyle güncellendi.

“Bizim Medyamız: Medya Okuryazarlığının ve Aktivizminin Çoğaltılması, Kutuplaşmanın Önlenmesi ve Diyalogun Teşvik Edilmesi için Sivil Toplum Hareketi” başlıklı proje, üç yıl sürecek.

Proje kapsamında hazırlanan Medya Okuryazarlığı Testi, yurttaşların medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Test, Türkçe ve İngilizce olarak erişime açık.

Ne kadar medya okuryazarısınız?

Testte yer alan diğer kategoriler şöyle:

Bizim Medyamız (Our Media) AB tarafından finanse edilen ve 2023-2025 yıllarını kapsayacak "Bizim Medyamız" (Our Media) projesinin partnerleri arasında IPS İletişim Vakfı/bianet de var. "Bizim Medyamız: Medya Okuryazarlığının ve Aktivizminin Çoğaltılması, Kutuplaşmanın Önlenmesi ve Diyalogun Teşvik Edilmesi için Sivil Toplum Hareketi" projesi üç yıl sürecek. Projenin ilk odağı, Balkanlar ve Türkiye'de, STK'lerin, medya profesyonellerinin, genç aktivistlerin ve kamunun; medya özgürlüğünün yanında medyanın gelişimine ve sürdürülebilirliğine dair eğilimler ve zorluklar hakkında kapasite geliştirmelerini sağlamak olacak. AB tarafından finanse edilen ve 2023 – 2025 yıllarını kapsayacak "Bizim Medyamız" projesinin partnerleri şöyle: Güney Doğu Avrupa Medya Profesyonelleşmesi Ağı (SEENPM)

Arnavutluk Medya Enstitüsü (Tiran)

Mediacentar Vakfı (Sarajevo)

Kosova Basın Konseyi

Karadağ Medya Enstitüsü (Podgorica)

Makedonya Medya Enstitüsü (Üsküp)

Novi Sad Gazetecilik Okulu (Novi Sad)

Barış Ensitüsü (Ljubljana)

bianet (Türkiye). "Bizim Medyamız" projesinin IPS İletişim Vakfı/bianet adına araştırmacısı vakfın araştırma koordinatörü Sinem Aydınlı. Yeni bir sivil toplum hareketi: Bizim Medyamız Projenin kapsamı Proje, medyanın sürdürülebilirliğine yönelik ana eğilimleri, riskleri ve fırsatları belirlemek ve medya özgürlüğü ile medya ve bilgi okuryazarlığını (MIL) desteklemek için medya aktivizmi çalışmalarındaki iyi uygulamaları haritalandırabilmeye yönelik bir araştırmayla başlıyor. Araştırma bulguları, medyadaki zorlukları ele alabilmek için medya alanındaki STK'lerin ve diğer paydaşların kapasitelerini güçlendirmek için kullanılacak. "Bizim Medyamız" kapsamında gazetecilerin, medya kuruluşlarının ve medya kurumlarının kapasitesilerini anlamaya yönelik savunuculuk faaliyetleri yapılacak. Yerel ve ulusal medya ve diğer aktörlerin, medyadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik medya aktivizmi çalışmaları yapması teşvik edilecek. Proje kapsamında ayrımcılığa ve cinsiyetçi kalıp yargılara karşı çıkma ve yapılacak çeşitli aktiviteler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme konusunda genç liderler güçlendirilecek. Proje, kentsel ve kırsal alanlardaki STK'lere verilen mali destekle, yurttaşların MIL becerilerini geliştirmek, medya özgürlüğü ve bütünlüğünü desteklemek ve propaganda, nefret söylemi ve dezenformasyondan kaynaklanan kutuplaşmaya karşı koymak amacıyla yerel topluluklara ulaşacak.

(VC)