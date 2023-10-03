Medya Mahallesi programı yayından kaldırıldı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) inceleme duyurusunun ardından, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programını sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Mahiroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz.”

RTÜK Halk TV’ye program durdurma cezası

RTÜK’ten inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğüne saldırı hakkındaki konuşmaları nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan ve Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Soruşturma da başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'ın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" dendi.

Ayşenur Arslan ne demişti?

Arslan dünkü (2 Ekim) Medya Mahallesi programında saldırıyla ilgili şu yorumu yapmıştı:

“Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden... O kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi, nedir yani?” (AS)