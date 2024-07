Medya kuruluşları İsrail'i Gazze'ye erişimi gazetecilere açmaya çağırdı

Dünyadan 65 medya ve sivil toplum örgütü, İsrail'i gazetecilerin Gazze'ye bağımsız erişimine izin vermeye çağıran bir bildiri yayımladı.

Türkiye’den sadece bianet’in olduğu, aralarında Associated Press (AFP), Agence France-Presse (AFP), BBC, CNN, The Guardian, The New York Times ve The Washington Post gibi mecraların yer aldığı kuruluşlar, savaşın başlangıcından bu yana İsrail’in bağımsız medyanın Gazze'ye erişimine izin vermediğini, bunun da yerel gazeteciler üzerindeki baskıyı artırdığını, yanlış bilginin ve dezenformasyonun yaygınlaşması için alan yarattığını belirtti.

Kuruluşlar, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından koordine edilen bildiride, "Savaşın başlamasından bu yana 100'den fazla gazeteci öldürüldü ve geriye kalanlar da aşırı yoksun koşullarda çalışıyor. Sonuç olarak Gazze'den bilgi almak giderek zorlaşıyor ve elde edilen haberlerin de doğruluğu sürekli sorgulanıyor” dedi.

“Netanyahu’nun söylemleri başka, eylemleri başka”

Bildiri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve ABD Kongresi'ne hitap etmesi beklenen ziyaretten öncesinde geldi.

CPJ Genel Başkanı Jodie Ginsberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Netanyahu İsrail'i bir demokrasi olarak tanımlıyor. Medyaya ilişkin eylemleri ise farklı bir hikâye anlatıyor. Gazze’ye dışından gelen uluslararası, İsrailli ve Filistinli gazetecilere bağımsız erişim hakkı verilmeli ki savaşta neler olup bittiğine hem kendileri karar verebilsinler” dedi.

İmzacılar arasında 26'dan fazla ülkede faaliyet gösteren haber kuruluşlarının yanı sıra basın özgürlüğünü savunmaya adanmış meslek grupları ve örgütler de yer alıyor:

"İsrail, basın özgürlüğü konusundaki taahhütlerini yerine getirmeli"

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, İsrail makamlarından Gazze'ye yabancı medyanın girişine yönelik kısıtlamaları derhal kaldırmasını ve bölgeye erişim sağlamak isteyen uluslararası haber kuruluşlarına bağımsız erişim izni vermesini talep ediyoruz. Savaşın dokuzuncu ayında, uluslararası muhabirlerin Gazze'ye erişimi, İsrail ordusu tarafından düzenlenen nadir ve refakatli geziler dışında hala engelleniyor. Yabancı haberciliğe getirilen bu etkili yasak, yerel muhabirlere, içinde yaşadıkları bir savaşı belgelemeleri için imkânsız ve mantıksız bir yük getirdi. Savaşın başlamasından bu yana 100'den fazla gazeteci öldürüldü ve kalanlar da geriye kalanlar aşırı yoksunluk koşullarında çalışıyor. Sonuç olarak Gazze'den bilgi edinmek giderek zorlaşıyor ve ulaşan haberlerin doğruluğu konusunda tekrar tekrar sorular soruluyor. Savaş bölgelerinden haber yapmanın doğasında var olan risklerin tamamen farkındayız. Bunlar, kuruluşlarımızın birçoğunun araştırmak, gelişmeleri meydana geldikçe belgelemek ve dünya çapındaki savaşların etkilerini anlamak için onlarca yıldır üstlendiği risklerdir. Özgür ve bağımsız bir basın demokrasinin temel taşıdır. İsrail'den, yabancı medyanın Gazze'ye derhal ve bağımsız erişimini sağlayarak basın özgürlüğü konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini ve gazetecileri siviller olarak koruma konusundaki uluslararası yükümlülüklerine uymasını istiyoruz.

İmzacı kuruluşlar şöyle:

ABC News (Amerika Birleşik Devletleri)

Agence France-Presse (Fransa)

Alternative Press Syndicate (Lübnan)

Arab Reporters for Investigative Journalism

Asian American Journalists Association (Amerika Birleşik Devletleri)

Associated Press (Amerika Birleşik Devletleri)

Association for International Broadcasting (Birleşik Krallık)

Association of Foreign Press Correspondents (Amerika Birleşik Devletleri)

Bangladeshi Journalists in International Media (Bangladeş)

BBC News (Birleşik Krallık)

Bianet (Türkiye)

Bloomberg News (Amerika Birleşik Devletleri)

CBS News (Amerika Birleşik Devletleri)

CNN Worldwide (Amerika Birleşik Devletleri)

Community Media Forum Europe (Belçika)

CTV News (Kanada)

Daily Maverick (Güney Afrika)

Daraj (Lübnan)

Denik Referendum (Çek Cumhuriyeti)

European Broadcasting Union (İsviçre)

European Federation of Journalists

Financial Times (Birleşik Krallık)

Forbidden Stories (Fransa)

fotosintesi.info (İtalya)

Free Press Unlimited (Hollanda)

Global Investigative Journalism Network

Global Reporting Centre (Kanada)

International Association of Women in Radio and Television

International Center for Journalists (Amerika Birleşik Devletleri)

International Fund for Public Interest Media

International News Safety Institute (Birleşik Krallık)

ITN (Birleşik Krallık)

Le Mauricien (Mauritius)

McLatchy (Amerika Birleşik Devletleri)

Media Development Center (Tunus)

Media Diversity Institute (Birleşik Krallık)

National Association of Hispanic Journalists (Amerika Birleşik Devletleri)

National Union of Journalists of the Philippines (Filipinler)

NBC News (Amerika Birleşik Devletleri)

Nieman Foundation for Journalism, Harvard University (Amerika Birleşik Devletleri)

NPR (Amerika Birleşik Devletleri)

Organized Crime and Corruption Reporting Project

Premium Times (Nijerya)

Prospect Magazine (Birleşik Krallık)

Public Media Alliance

Pulitzer Center on Crisis Reporting (Amerika Birleşik Devletleri)

Rory Peck Trust (Birleşik Krallık)

RTÉ News & Current Affairs (İrlanda)

Rural Media Network (Pakistan)

Sky News (Birleşik Krallık)

SMN24Media (Sri Lanka)

Somali Media Women Association (Somali)

Sveriges Radio (İsveç)

The Bureau of Investigative Journalism (Birleşik Krallık)

The Guardian (Birleşik Krallık)

The Irish Times (İrlanda)

The New York Times (Amerika Birleşik Devletleri)

The Washington Post (Amerika Birleşik Devletleri)

Twala (Cezayir)

Vocento (İspanya)

VRT News (Belçika)

Wattan Media Network (Filistin)

World Association for Christian Communication

World Association of News Publishers (WAN-IFRA) (Almanya)

Yle News and Current Affairs (Finlandiya)

(HA)