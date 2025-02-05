Medya Haber sunucusu Eylem Babayiğit'e örgüt üyeliği suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Ocak’ta gözaltına alınarak tutuklanan Medya Haber’de Mercek programını sunucusu Eylem Babayiğit hakkında iddianame hazırladı. ‘Örgüt üyeliği (TCK 314)’ ile suçladı.

Savcılık Babayiğit'in "PKK’nin propaganda ve ajitasyon çalışmalarının yürütülmesinden ve süreklileştirilmesinden'' sorumlu olduğunu ileri sürerek, programlardan bazı kesitlerin fotoğraflarını dosyaya koydu.

Programlara dair hazırlanan KJ’lerde (televizyon yayınlarındaki alt bant) yer alan “İmralı” ve “Tecrit” gibi ifadelerin suç teşkil ettiğini belirtti.

Ayrıca Babayiğit’in, “örgüt ideolojisini sahiplendiğini ve bu minvalde program yaptığını” savunarak şunları kaydetti:

"…farklı isim ve konular üzerine programlar düzenlediği, bu faaliyetleri sırasında basın gücünü illegal şekilde kullanmak suretiyle örgütün amaç ve hedeflerini kitlelere yaydığı, örgütün kullandığı şiddete dair sempatiyi arttırma, hedef kitleye yapılacak eylemleri meşru gösterme suretiyle örgütsel eylemlere çağrı imkanı sağladığı, bu şekilde ulusal güvenliğe ve toprak bütünlüğüne ciddi riskler oluşturacak yayınlar yürüttüğü, eylemlerindeki yoğunluk ve süreklilik dikkate alınarak atılı örgüt üyeliği suçunu işlemiş olduğu anlaşılmıştır."

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 19 Mart’ta görülecek.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan gazeteciler halen tutuklu

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında Eylem Babayiğit 22 Ocak’ta gözaltına alındı ve 24 Ocak'ta tutuklandı.

Ahmet Güneş, hakkında iddianame hazırlanmasının ardından 4 Şubat’ta tahliye edildi. Gazeteci Rahime Kavar için ise mahkeme yetkisizlik kararı verdi. Başka bir dosyadan “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı için dosyası Mersin Adliyesi’ne gönderildi.

(HA)