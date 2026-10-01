Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Platformu: Evlilik bittiğinde kadınlar neden yoksullaşıyor?

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinde yer alan ve boşanma sonrası yoksulluğa düşecek tarafın “süresiz olarak” nafaka talep edebilmesine olanak tanıyan ibareyi iptal etmesine yönelik kararın gerekçesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararın yürürlüğe girmesi dokuz ay ertelendi.

AYM, 4 Haziran 2026 tarihli kararında TMK’nin 175. maddesindeki “süresiz olarak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Karar 30 Eylül 2026’da Resmî Gazete’de yayımlandı ve iptal hükmünün dokuz ay sonra, 30 Haziran 2027’de yürürlüğe girmesine karar verildi.

“Asıl soru kadınlar neden boşanmayla yoksullaşıyor?”

Karara tepki gösteren Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Platformu, “Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz” kampanyası kapsamında yaptığı paylaşımda, mevcut yasal düzenlemenin kadınlar ve erkekler açısından aynı hakkı tanıdığını ancak toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin kadınların boşanma sonrasında daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtığını vurguladı.

Plartform, “Asıl soru: Neden evlilik bittiğinde kadınlar yoksullaşıyor?” diye sorarak, kadınların evlilik boyunca üstlendiği ücretsiz ev içi emek ve bakım yüküne dikkat çekti.

Açıklamada, kadınların ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımının yanı sıra yemek, temizlik, çamaşır ve ütü gibi işlerin büyük bölümünü üstlendiği belirtildi. Açıklamaya göre, kendi işlerini yapabilecek durumda olan erkekler dahi evlilik içerisinde kadınlardan bu hizmetleri bekliyor.

Kadınların bu ücretsiz emek yükünün çalışma yaşamına katılımlarını da etkilediğini belirten platform, kadınların ya ücretli bir işte çalışamadığını ya da ev işlerinin “asıl iş” olarak görülmesi nedeniyle esnek ve yarı zamanlı işlere yöneldiğini ifade etti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu yüzden de kayıtsız, güvencesiz işlere mahkûm ediliyor. Erkeklerle eşit ücret alamıyor, düşük ücretli işlerde çalışıyor, işteki emeği de ‘eve ek gelir’ olarak görülüyor.”

“Ev içi emek ekonomik bağımsızlığı etkiliyor”

Platfrom, kadınların ev içindeki ücretsiz emek ve bakım yükünün ekonomik bağımsızlıklarını doğrudan etkilediğini belirterek, üç kadından ikisinin ev işleri ve bakım yükü nedeniyle iş dahi arayamadığını kaydetti.

(EMK)