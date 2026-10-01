ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 13:31 1 Ekim 2026 13:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 14:05 1 Ekim 2026 14:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Platformu: Evlilik bittiğinde kadınlar neden yoksullaşıyor?

Platform, “Asıl soru: Neden evlilik bittiğinde kadınlar yoksullaşıyor?” diye sorarak, kadınların evlilik boyunca üstlendiği ücretsiz ev içi emek ve bakım yüküne dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Platformu: Evlilik bittiğinde kadınlar neden yoksullaşıyor?
Görsel:csgorselarsiv.org
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinde yer alan ve boşanma sonrası yoksulluğa düşecek tarafın “süresiz olarak” nafaka talep edebilmesine olanak tanıyan ibareyi iptal etmesine yönelik kararın gerekçesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararın yürürlüğe girmesi dokuz ay ertelendi.

AYM, 4 Haziran 2026 tarihli kararında TMK’nin 175. maddesindeki “süresiz olarak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Karar 30 Eylül 2026’da Resmî Gazete’de yayımlandı ve iptal hükmünün dokuz ay sonra, 30 Haziran 2027’de yürürlüğe girmesine karar verildi.

“Asıl soru kadınlar neden boşanmayla yoksullaşıyor?”

Karara tepki gösteren Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Platformu, “Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz” kampanyası kapsamında yaptığı paylaşımda, mevcut yasal düzenlemenin kadınlar ve erkekler açısından aynı hakkı tanıdığını ancak toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin kadınların boşanma sonrasında daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtığını vurguladı.

Plartform, “Asıl soru: Neden evlilik bittiğinde kadınlar yoksullaşıyor?” diye sorarak, kadınların evlilik boyunca üstlendiği ücretsiz ev içi emek ve bakım yüküne dikkat çekti.

Açıklamada, kadınların ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımının yanı sıra yemek, temizlik, çamaşır ve ütü gibi işlerin büyük bölümünü üstlendiği belirtildi. Açıklamaya göre, kendi işlerini yapabilecek durumda olan erkekler dahi evlilik içerisinde kadınlardan bu hizmetleri bekliyor.

Kadınların bu ücretsiz emek yükünün çalışma yaşamına katılımlarını da etkilediğini belirten platform, kadınların ya ücretli bir işte çalışamadığını ya da ev işlerinin “asıl iş” olarak görülmesi nedeniyle esnek ve yarı zamanlı işlere yöneldiğini ifade etti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu yüzden de kayıtsız, güvencesiz işlere mahkûm ediliyor. Erkeklerle eşit ücret alamıyor, düşük ücretli işlerde çalışıyor, işteki emeği de ‘eve ek gelir’ olarak görülüyor.”

“Ev içi emek ekonomik bağımsızlığı etkiliyor”

Platfrom, kadınların ev içindeki ücretsiz emek ve bakım yükünün ekonomik bağımsızlıklarını doğrudan etkilediğini belirterek, üç kadından ikisinin ev işleri ve bakım yükü nedeniyle iş dahi arayamadığını kaydetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
nafaka hakkı nafaka hakkına dokunma nafaka hakkına saldırı Aralık Feminist Kolektif
ilgili haberler
AYM "NAFAKA" KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Nafakada yeni dönem için 9 aylık süre başladı
30 Eylül 2026
/haber/nafakada-yeni-donem-icin-9-aylik-sure-basladi-323942
AYM, yoksulluk nafakasındaki “süresiz olarak” ifadesini iptal etti
30 Eylül 2026
/haber/aym-yoksulluk-nafakasindaki-suresiz-olarak-ifadesini-iptal-etti-323913
Adalet Bakanı Gürlek: “Nafaka düzenlemesini Ekim’de hayata geçirmeyi düşünüyoruz”
7 Eylül 2026
/haber/adalet-bakani-gurlek-nafaka-duzenlemesini-ekimde-hayata-gecirmeyi-dusunuyoruz-323237
Diyarbakır Barosu’ndan nafaka hakkı ve kadın cinayetleri çalıştayı
17 Temmuz 2026
/haber/diyarbakir-barosundan-nafaka-hakki-ve-kadin-cinayetleri-calistayi-321582
12. Yargı Paketi: LGBTİ+’lar, sosyal medyada kimlik doğrulama, çocuk cezaları ve nafaka, tekliften çıkarıldı
23 Haziran 2026
/haber/12-yargi-paketi-lgbti-lar-sosyal-medyada-kimlik-dogrulama-cocuk-cezalari-ve-nafaka-tekliften-cikarildi-320786
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
AYM "NAFAKA" KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Nafakada yeni dönem için 9 aylık süre başladı
30 Eylül 2026
/haber/nafakada-yeni-donem-icin-9-aylik-sure-basladi-323942
AYM, yoksulluk nafakasındaki “süresiz olarak” ifadesini iptal etti
30 Eylül 2026
/haber/aym-yoksulluk-nafakasindaki-suresiz-olarak-ifadesini-iptal-etti-323913
Adalet Bakanı Gürlek: “Nafaka düzenlemesini Ekim’de hayata geçirmeyi düşünüyoruz”
7 Eylül 2026
/haber/adalet-bakani-gurlek-nafaka-duzenlemesini-ekimde-hayata-gecirmeyi-dusunuyoruz-323237
Diyarbakır Barosu’ndan nafaka hakkı ve kadın cinayetleri çalıştayı
17 Temmuz 2026
/haber/diyarbakir-barosundan-nafaka-hakki-ve-kadin-cinayetleri-calistayi-321582
12. Yargı Paketi: LGBTİ+’lar, sosyal medyada kimlik doğrulama, çocuk cezaları ve nafaka, tekliften çıkarıldı
23 Haziran 2026
/haber/12-yargi-paketi-lgbti-lar-sosyal-medyada-kimlik-dogrulama-cocuk-cezalari-ve-nafaka-tekliften-cikarildi-320786
Sayfa Başına Git