MED TUHAD-FED: Son iki yılda 15 hasta mahpus yaşamını yitirdi

MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED), son iki yılda cezaevlerinde 15 hasta mahpusun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Federasyon, ağır hasta mahpusların sağlık durumlarına rağmen tahliye edilmediğini belirterek Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

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Mezopotamya Ajansının haberine göre, cezaevinde bulunduğu sırada ağır sağlık sorunları yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuncer Sağlam'ın ardından federasyon temsilcileri cezaevlerindeki hak ihlallerini değerlendirdi.

MED TUHAD-FED Eşbaşkanı Kerem Canpolat ile yönetim kurulu üyeleri Mahsum Oruç ve Şafi Hayme, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi ve hasta tutukluların tahliyesi için somut adımlar atılmasını istedi.

“Cezaevlerinde yüzlerce hasta mahpus var”

Federasyon Eşbaşkanı Kerem Canpolat, devam eden siyasi sürecin toplumda umut yarattığını ancak cezaevlerindeki koşullara olumlu bir etkisinin olmadığını söyledi.

Cezaevlerinde sağlık sorunları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yüzlerce mahpus bulunduğunu belirten Canpolat, kanser ve kronik hastalıkları olan kişilerin uygun tedavi koşullarına erişemediğini ifade etti.

Canpolat, bazı mahpusların cezaevinde kalamayacaklarına ilişkin sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmediklerini söyledi.

Cezaevlerinde hem adli hem de siyasi mahpusların hak ihlallerine maruz kaldığını söyleyen Canpolat, devletin tutukluların yaşamını ve sağlığını koruma yükümlülüğünü hatırlattı.

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“Her ölüm toplumdaki güveni zedeliyor”

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin başlamasından bu yana cezaevlerinde 15 hasta mahpusun yaşamını yitirdiğini belirten Canpolat, sağlık hakkına erişim ve tahliye uygulamalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Canpolat, cezaevlerindeki ölümlerin toplumsal güveni de olumsuz etkilediğini belirterek sürecin ilerleyebilmesi için devletin somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasını da eleştiren Canpolat, hasta tutukluların tedavilerinin cezaevi dışında, ailelerinin yanında sürdürülmesini talep etti.

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“400 ila 500 ağır hasta mahpus bulunuyor”

MED TUHAD-FED Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Oruç, cezaevlerinde 400 ila 500 arasında ağır hasta tutuklu bulunduğunu belirtti.

Oruç, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalamayacak durumda olan kişilerin tahliyesinin çeşitli idari ve hukuki uygulamalarla engellendiğini söyledi.

Yaklaşık dört ay önce TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeye işaret eden Oruç, düzenlemenin uygulanmasının çeşitli kurulların değerlendirmelerine bağlı tutulduğunu ve bu nedenle tahliyelerin gerçekleşmediğini söyledi.

Oruç, söz konusu düzenlemenin etkili biçimde uygulanması halinde Tuncer Sağlam'ın yaşamını yitirmemiş olabileceğini ifade etti.

Tuncer Sağlam'ın ölümü

Federasyon temsilcileri, Tuncer Sağlam'ın sağlık durumunun ağır olmasına rağmen tahliye edilmediğini belirtti.

Sağlam'ın avukatı tarafından 23 Eylül'de yapılan tahliye başvurusunda, vücudunda 10 santimetrelik kitle bulunduğu, damar invazyonu ve olası metastaz bulgularının tespit edildiği aktarıldı. Sağlam, 7 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mahsum Oruç, Sağlam'ın yaklaşık iki yıldır cezaevinde bulunduğunu ve sağlık durumunun yetkililer tarafından bilindiğini belirterek gerekli tedavinin sağlanmadığını savundu.

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“Tahliyeler için mekanizmalar oluşturulmalı”

MED TUHAD-FED Yönetim Kurulu Üyesi Şafi Hayme de hasta mahpusların tahliyesi için gerekli mekanizmaların kısa sürede oluşturulabileceğini söyledi.

Hayme, ağır hasta mahpusların sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmemesini eleştirerek Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve cezaevi yönetimlerinin sorumluluklarına dikkat çekti.

Sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşamlarını sürdüremeyen mahpusların cezaevinde tutulmasının yaşam hakkı açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Hayme, tedaviye erişimin sağlanmasını ve tahliye süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.

Federasyon, hasta mahpusların sağlık durumlarının bağımsız ve etkili biçimde değerlendirilmesi, tahliyelerin önündeki engellerin kaldırılması ve tedavilerinin uygun koşullarda sürdürülmesi çağrısını yineledi.

(FY)