MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını

Diyarbakır'da Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği'ne (MED-DER), Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne ve Payîz Pirtûk adlı kitapçıya sabah saatlerinde polis baskın düzenledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dernek çalışanı birçok kişi gözaltına alındı. MED-DER binasının kapısı kırıldı ve binada yaklaşık üç saat süren bir arama yapıldı.

Arama esnasında Kürtçe dil eğitim kitapları, dergiler ve derneğin bilgisayarlarının hard disklerine el konuldu.

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Dosyada gizlilik kararı

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, arama esnasında hiçbir avukatın bulunmadığı öğrenilirken, işlem sonrası derneğin kapısının kilidi değiştirilip anahtarı, mahalle muhtarına teslim edildi.

Gözaltına alınanlara 24 saat avukat kısıtlaması getirilirken dosyada da gizlilik kararı alındı.

Soruşturma, daha önce yüzlerce kişi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan açık tanık Ümit Akbıyık ve gizli bir tanık üzerinden başlatıldı.

Baskınlara karşı sivil toplum örgütleri ve kurumlar saat 12.00’da MED-DER önünde basın açıklaması düzenleyecek.

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MED-DER, uzun yıllardır Kürtçenin Kurmancî ve Kirmanckî lehçelerinde dil dersleri veriyor.

DEM Parti'den açıklama

Baskın ve gözaltılarla ilgili açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) şöyle dedi:

"Bu sabah saatlerinde Amed’de MED-DER ve Payîz Pirtûk’a yapılan polis baskını, Kürt diline ve kültürüne yönelik baskıların açık bir göstergesidir. Anadilinde eğitimi ve kültürel hakları savunan kurumlar hedef alınmıştır. Bu baskıcı politikalarla Kürt halkının anadiline sahip çıkmasının önüne geçemezsiniz!"

“Zimanê me nasnameya me ye”*

Öte yandan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de sabah saatlerinde birçok adrese baskın düzenlendi.

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski yöneticileri Necla Kaya, Abdulgani Feritoğulları ve Yasemin Demirkaya’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nda tutuluyor. (TY)