ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 11:37
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 11:37
2 dk Okuma

MED-DER eski eş başkanının Kürt dili çalışmaları suç sayıldı

Tutuklu MED-DER eski Eş Başkanı Rıfat Ronî hakkında hazırlanan iddianamede Halkların Demokratik Kongresi’nden “silahlı terör örgütü” olarak bahsedildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
MED-DER eski eş başkanının Kürt dili çalışmaları suç sayıldı
MED-DER eski Eş Başkanı Rıfat Ronî, Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) eski Eş Başkanı Rıfat Ronî'nin iddianamesinde, Türkçe dışındaki dillerde eğitim faaliyetlerinin yasak olduğu gerekçesiyle Kürt dili yasaklarına dair verdiği demeçler ve mahpusların ailelerini ziyaret etmesi suç sayıldı.

Rıfat Ronî, 24 Eylül’de Diyarbakır’da MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi’ne baskın yapılarak gözaltına alınan ve aralarında Kürtçe dersler veren eğitimcilerin de olduğu 30 kişi arasındaydı. Gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken Ronî "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Ronî’nin iddianamesinde, derneğin faaliyetleri “Eğitim Bakanlığı'na alternatif okul” olarak değerlendirildi ve “Türkçe dışında eğitim yapılamayacağı” iddia edildi.

Ronî’nin MED-DER üyeliği, yöneticiliği ve evinde bulunan yayınlar suç delili sayıldı.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024

“Legal görünümlü illegal faaliyet”

Ronî’nin MED TUHAD-FED derneğinin kongresinde divan başkanlığı yapması ise “legal görünümlü illegal faaliyet” olarak değerlendirildi. Ronî’nin Kürtçeye yönelik engellemeler hakkında Kurdistan24 muhabiriyle gerçekleştirdiği görüşme de “örgütün amaçları doğrultusunda haberleşme” olarak yorumlandı.

İddianamede, Ronî’nin mahpusların ailelerini ve Barış Anneleri'ni ziyaretleri ile Kürtçe yasaklarına dair demeçleri suç unsuru olarak nitelendirildi. Ronî’nin Anadili Günü yürüyüşüne katılması, Cegerxwîn anması ve Kürt Dil Bayramı gibi etkinliklere katılımı da “örgüt propagandasına dönüşen eylemler” olarak nitelendirildi.

“Zimanê me nasnameya me ye”*
“Zimanê me nasnameya me ye”*
13 Eylül 2024

Öte yandan, iddianamede Halkların Demokratik Kongresi (HDK), "silahlı terör örgütü" olarak tanımlanarak şu ifadelere yer verildi: "(…) Açık kimlik bilgileri yazılı şüphelinin dijitallerde bilgilerinin bulunduğu tespit edilmiş olup, HDK isimli silahlı terör örgütü yapılanması içinde faaliyet yürüttüğünün anlaşılması üzerine, hakkında Ankara CBS tarafından soruşturma başlatılmış, dosya yetkisizlik kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir (…)."

Ronî’nin ilk duruşması 17 Aralık’ta, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kürt dili MED-DER kürtçe eğitim hdk
ilgili haberler
Çanakkale'de Kürt düğününe ırkçı saldırı: Elektrik kesildi, gençler darp edildi
Bugün 12:34
/haber/canakkale-de-kurt-dugunune-irkci-saldiri-elektrik-kesildi-gencler-darp-edildi-301180
Baskın düzenlenen MED-DER'de ilk ders: Qirkirana Çandî*
25 Eylül 2024
/haber/baskin-duzenlenen-med-der-de-ilk-ders-qirkirana-candi-300044
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024
/haber/med-der-payiz-pirtuk-ve-anka-dil-ve-sanat-egitim-kooperatifi-ne-polis-baskini-299980
“Zimanê me nasnameya me ye”*
13 Eylül 2024
/haber/zimane-me-nasnameya-me-ye-299644
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çanakkale'de Kürt düğününe ırkçı saldırı: Elektrik kesildi, gençler darp edildi
Bugün 12:34
/haber/canakkale-de-kurt-dugunune-irkci-saldiri-elektrik-kesildi-gencler-darp-edildi-301180
Baskın düzenlenen MED-DER'de ilk ders: Qirkirana Çandî*
25 Eylül 2024
/haber/baskin-duzenlenen-med-der-de-ilk-ders-qirkirana-candi-300044
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024
/haber/med-der-payiz-pirtuk-ve-anka-dil-ve-sanat-egitim-kooperatifi-ne-polis-baskini-299980
“Zimanê me nasnameya me ye”*
13 Eylül 2024
/haber/zimane-me-nasnameya-me-ye-299644
Sayfa Başına Git