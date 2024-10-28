MED-DER eski eş başkanının Kürt dili çalışmaları suç sayıldı

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) eski Eş Başkanı Rıfat Ronî'nin iddianamesinde, Türkçe dışındaki dillerde eğitim faaliyetlerinin yasak olduğu gerekçesiyle Kürt dili yasaklarına dair verdiği demeçler ve mahpusların ailelerini ziyaret etmesi suç sayıldı.

Rıfat Ronî, 24 Eylül’de Diyarbakır’da MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi’ne baskın yapılarak gözaltına alınan ve aralarında Kürtçe dersler veren eğitimcilerin de olduğu 30 kişi arasındaydı. Gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken Ronî "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Ronî’nin iddianamesinde, derneğin faaliyetleri “Eğitim Bakanlığı'na alternatif okul” olarak değerlendirildi ve “Türkçe dışında eğitim yapılamayacağı” iddia edildi.

Ronî’nin MED-DER üyeliği, yöneticiliği ve evinde bulunan yayınlar suç delili sayıldı.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını

“Legal görünümlü illegal faaliyet”

Ronî’nin MED TUHAD-FED derneğinin kongresinde divan başkanlığı yapması ise “legal görünümlü illegal faaliyet” olarak değerlendirildi. Ronî’nin Kürtçeye yönelik engellemeler hakkında Kurdistan24 muhabiriyle gerçekleştirdiği görüşme de “örgütün amaçları doğrultusunda haberleşme” olarak yorumlandı.

İddianamede, Ronî’nin mahpusların ailelerini ve Barış Anneleri'ni ziyaretleri ile Kürtçe yasaklarına dair demeçleri suç unsuru olarak nitelendirildi. Ronî’nin Anadili Günü yürüyüşüne katılması, Cegerxwîn anması ve Kürt Dil Bayramı gibi etkinliklere katılımı da “örgüt propagandasına dönüşen eylemler” olarak nitelendirildi.

“Zimanê me nasnameya me ye”*

Öte yandan, iddianamede Halkların Demokratik Kongresi (HDK), "silahlı terör örgütü" olarak tanımlanarak şu ifadelere yer verildi: "(…) Açık kimlik bilgileri yazılı şüphelinin dijitallerde bilgilerinin bulunduğu tespit edilmiş olup, HDK isimli silahlı terör örgütü yapılanması içinde faaliyet yürüttüğünün anlaşılması üzerine, hakkında Ankara CBS tarafından soruşturma başlatılmış, dosya yetkisizlik kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir (…)."

Ronî’nin ilk duruşması 17 Aralık’ta, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (TY)