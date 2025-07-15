Meclis’teki 15 Temmuz anmasında yeni anayasa ve “Terörsüz Türkiye” söylemleri

15 Temmuz darbe girişiminin dokuzuncu yılında TBMM'de birden fazla etkinlik tören düzenlendi. İlk olarak sabah saatlerinde Meclis Camii'nde 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Daha sonra darbe girişimi sırasında Gülen Cemaati'nden askerlerin bombaladığı alana TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte siyasi parti liderleri ve milletvekilleri karanfil bıraktı.

Özel: Erdoğan’a ihtiyacımız yok

Buradaki törenin ardından da ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi. Kurtulmuş burada "Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi" adlı bir sergi açtı.

Kurtulmuş: Öyle bir anayasa yapalım ki kimse bir daha darbeye kalkışmasın

Daha sonra da TBMM Tören Salonu'nda bir tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törenin açılış konuşmasını yaptı. “Meydanları dolduran milletin cesareti ve dik duruşu sayesinde o akşam ülkenin her yerinde büyük kahramanlık destanı yazıldığını” söyledi.

15 Temmuz'dan milletçe ve devletçe büyük derslerin çıkarıldığını dile getirdi. Kurtulmuş, 15 Temmuz’u devletin içerisinde gizlenmiş olan bir örgütün yaptığını iddia etti. “İhanet” dedi.

15 Temmuz'dan sonra devleti ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde yeniden yapılandırdıklarını ifade etti.

Türkiye'deki bütün darbe teşebbüslerinin ve darbelerin ortak tarafının, bunları yönetenlerin tamamının gizli bir merkez ve gizli bir yapılanmaya sahip olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları aktardı:

"Bize 15 Temmuz öğretti ki aslolan gizlilik değil aslolan şeffaflıktır. Şeffaflık, sadece hesap verebilirlik değil demokrasinin de standardını yükseltmek demektir. 15 Temmuz'dan aldığımız bir büyük ders de şudur; ne kadar büyük organizasyonları olursa olsun, dış güçlere dayanan, bu milletten başka sırtını dayayacakları bazı mahfilleri bulunanlara artık bu milletin hiçbir şekilde işi olamaz, onlarla yan yana duramaz. Bu çıkardığımız dersler ve sonrasında Türkiye’de önemli bir mesafe katettiğimizi görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz'dan sonra arınmış olarak, kurumlarının kapasitesini daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor.”

Kurtulmuş ayrıca yeni Anayasa çağrısı yaptı. PKK’nin silah bıraktığını hatırlatarak "Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha hiç kimse anayasadan almadığı bu güçle millete efendilik yapmaya kalkmasın. Öyle bir anayasa yapalım ve öyle demokrasi standartlarını yükseltelim ki hiç kimse pozisyonu ne olursa olsun, kime dayanırsa dayansın darbe yapmayı dahi aklının ucundan geçirmesin.” diye konuştu.

Erdoğan: Gidişata göre pozisyon alanlar daima utançla anılacak

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından salonda Kuran okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler için dua etti.

Hemen sonrasında Erdoğan bir konuşma yaptı. 15 Temmuz için "O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik, ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük" dedi.

Erdoğan "Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla darmadağın olmuştur" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Milletimiz aynı zamanda bir işgal girişimini püskürtmüştür" diye konuştu.

15 Temmuz'un bir turnusol vazifesi gördüğünü söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bir yandan milletimiz tanklara, uçaklara, mermilere karşı kahramanca direnirken, diğer yanda birileri 'Geç bile kalınmıştı' diyordu. Şehitlerimiz, gazilerimiz, milletin evlatları, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri bu kutlu direnişe 'Tiyatro' diyor, 'Oyun' diyor, 'Senaryo' diyor, ahlaksızca 'Kontrollü darbe' iftirası atıyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerine konulan keyif kahvelerini yudumlarken bekle gör stratejisi izliyordu.

Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbeye direnenler ile darbecileri alkışlayanları gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Darbeye alkış tutanlar, 15 Temmuz'da yazılan şanlı destana gölge düşürmeye çalışanlar, milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun ki daima utançla anılacaklar."

"Terörsüz Türkiye onların eseri olacak"

"Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin boşa gitmedi. Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek; ekonomide, kalkınmada, iç ve dış politikada yeni bir dönem başlayacak.

Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak. Türkiye’miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacak. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. Demokrasimizin sorun çözme kapasitesine güveniyoruz. TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine destek vereceğine inanıyorum."

(HA)