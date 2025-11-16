ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2025 14:16
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2025 14:37
2 dk Okuma

Meclis’te yoğun hafta başlıyor: Komisyon toplanacak, 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" iki kez ertelenmesinin ardından Salı günü toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beş bakanlığın 2026 bütçesi ele alınacak ve 11. Yargı Paketi’nin de Meclis’e sunulması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meclis’te yoğun hafta başlıyor: Komisyon toplanacak, 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek
Fotoğraf: AA

Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Çözüm süreci kapsamında çalışmalarını sürdüren "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", iki kez ertelenen toplantısının ardından 18 Kasım Salı günü bir araya gelecek.

Mehmet Uçum, çözüm süreci yasaları için 1239 Sayılı Kanun'a işaret etti
Mehmet Uçum, çözüm süreci yasaları için 1239 Sayılı Kanun'a işaret etti
16 Kasım 2025

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın basına kapalı sunum yapacak.

Komisyon en son 30 Ekim’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinlemişti. 6 Kasım’daki toplantı bakanların programları nedeniyle, 13 Kasım’daki toplantı ise Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki askeri uçak kazası sonucu ertelenmişti. Bundan sonraki aşamada, siyasi partilerin raporlarını sunması ve ortak rapor çalışmalarına geçilmesi bekleniyor.

11. Yargı Paketi son haliyle Meclis'e sunulacak

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bakanlıkların 2026 bütçelerinin görüşülmesi sürüyor. Komisyonda 17 Kasım Pazartesi İçişleri Bakanlığı’nın, 18 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 19 Kasım Çarşamba Dışişleri Bakanlığı’nın, 20 Kasım Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve 21 Kasım Cuma Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri ele alınacak.

Bir süredir gündemde olan 11. Yargı Paketi’nin ise bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. AKP Grubu’nda hazırlıkları süren paketten, “suça sürüklenen çocuklar” ile ilgili maddeler çıkarılmıştı. Düzenleme, 15–18 yaş arası çocuklara verilen hapis cezalarının artırılmasını öngörüyordu. Bu düzenlemenin, kurulacak araştırma komisyonunda detaylı incelemenin ardından yeniden ele alınacağı belirtildi.

Çocuk hak savunucularının tepkisi sonuç verdi: SSÇ düzenlemesi geri çekildi
Çocuk hak savunucularının tepkisi sonuç verdi: SSÇ düzenlemesi geri çekildi
13 Kasım 2025

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
11. Yargı Paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çözüm süreci Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Ankara
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git