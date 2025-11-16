Meclis’te yoğun hafta başlıyor: Komisyon toplanacak, 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek

Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Çözüm süreci kapsamında çalışmalarını sürdüren "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", iki kez ertelenen toplantısının ardından 18 Kasım Salı günü bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın basına kapalı sunum yapacak.

Komisyon en son 30 Ekim’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinlemişti. 6 Kasım’daki toplantı bakanların programları nedeniyle, 13 Kasım’daki toplantı ise Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki askeri uçak kazası sonucu ertelenmişti. Bundan sonraki aşamada, siyasi partilerin raporlarını sunması ve ortak rapor çalışmalarına geçilmesi bekleniyor.

11. Yargı Paketi son haliyle Meclis'e sunulacak

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bakanlıkların 2026 bütçelerinin görüşülmesi sürüyor. Komisyonda 17 Kasım Pazartesi İçişleri Bakanlığı’nın, 18 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 19 Kasım Çarşamba Dışişleri Bakanlığı’nın, 20 Kasım Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve 21 Kasım Cuma Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri ele alınacak.

Bir süredir gündemde olan 11. Yargı Paketi’nin ise bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. AKP Grubu’nda hazırlıkları süren paketten, “suça sürüklenen çocuklar” ile ilgili maddeler çıkarılmıştı. Düzenleme, 15–18 yaş arası çocuklara verilen hapis cezalarının artırılmasını öngörüyordu. Bu düzenlemenin, kurulacak araştırma komisyonunda detaylı incelemenin ardından yeniden ele alınacağı belirtildi.

