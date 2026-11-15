Meclis’te yeni haftanın gündeminde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 16-20 Kasım haftasında 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek. Meclis gündeminde barış süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu, dijital konaklama platformlarının faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören kanun teklifi bulunuyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Çerçeve Yasa” kapsamında oluşturulması planlanan İzleme Komisyonu için geçen hafta başladığı siyasi parti ziyaretlerini sürdürecek.

Kurtulmuş, 17 Kasım Salı günü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kurtulmuş, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Yol Grubu temsilcileri, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

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Dijital konaklama platformlarına izin zorunluluğu

Genel Kurul'da, geçen hafta maddeleri kabul edilmesine rağmen yeter sayı bulunamadığı için son oylaması yapılamayan dokuz maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin oylanması bekleniyor.

Ardından Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, Booking ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma ve Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor.

İzin belgesi almak isteyen şirketlerin dijital hizmet vergisi mükellefi olması ve Türkiye'deki vergi borçlarını ödemesi gerekecek. Belge ücreti 5 milyon lira olacak.

Cumhurbaşkanı, bu tutarı iki katına kadar artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte platformlara izin başvurusu için üç ay süre tanınacak. Yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere idari yaptırımlar uygulanacak.

Teklifin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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Dört bakanlığın bütçesi görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek.

Komisyonda 16 Kasım Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Salı günü İçişleri Bakanlığı, 18 Kasım Çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı ve 19 Kasım Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu ise çarşamba günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) 2023 ve 2024 yıllarına ait hesap ve işlemlerini inceleyecek.

2,2 milyon kişinin GSS borcunun silinmesi gündemde

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda 18 Kasım Çarşamba günü 15 maddelik torba kanun teklifi görüşülecek.

Teklif, 1 Ocak 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesini öngörüyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık borcu silinecek.

Teklifte ayrıca mesleki eğitim, enerji üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları ve yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere sağlanan devlet katkısının uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin, her defasında bir eğitim öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim öğretim yılına çıkarılması öngörülüyor.

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Yatırım fonlarının tasfiyesinde sorumluluk muafiyeti

Teklifte, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin bir düzenleme de bulunuyor.

Buna göre, fonların tasfiye ve devir işlemlerinde görev alan bankalar ile diğer kişiler, görevleri kapsamında aldıkları kararlar ve gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle belirli koşullarda hukuki, idari ve mali sorumluluktan muaf tutulacak.

Muafiyet, suç oluşturan fiilleri kapsamayacak. Düzenleme, 17 Eylül 2026'dan itibaren alınan kararlar ve gerçekleştirilen işlemler için geçerli olacak.

Teklifte ayrıca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının ve bağlantı kapasitelerinin yarışma yoluyla tahsis edilmesi, yüzen LNG terminallerinin farklı bölgelerde faaliyet göstermesine ilişkin izin süreçleri ve bazı sektörlere yönelik kurumlar vergisi düzenlemeleri de yer alıyor.

(NÖ)