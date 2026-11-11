Meclis’te LGBTİ+ gençler gündemi: “Kriminalizasyona son verin”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, TBMM’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada genç işsizliğinden uyuşturucu sorununa, gençlere yönelik tutuklamalardan LGBTİ+’lara yönelik politikalara kadar çeşitli başlıklarda hükümeti eleştirdi.

Kaya, LGBTİ+ gençlerin “nefret objesi” haline getirildiğini ve kriminalize edildiğini söyledi.

“Bir tutturmuşsunuz LGBT’ye özendirmek diye” diyen Kaya, şöyle devam etti:

“Defalarca söyledik ama anlamak işinize gelmiyor. Cinsel yönelim sonradan gelişen, özentiyle tercih edilen bir durum değil. Böyle saçma sapan bahanelerle gençleri hapse tıkmaktan, LGBTİ+ haklarına dair haber yaptığı için gazetelere sansür getirmekten vazgeçin.”

“Gençler için incitici olan diplomalı geleceksizlik”

Kaya konuşmasının önemli bölümünü gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmayan ve okumayan gençler için kullanılan “ev genci” ifadesini “incitici” bulduğunu hatırlatan Kaya, sorunun kullanılan kavram değil, gençlerin karşı karşıya olduğu koşullar olduğunu söyledi.

“Gençler için incitici olan, diplomalı geleceksizlik, iş başvurularında ‘biz size döneriz’ denildikten sonra hiç dönülmeyiş” diyen Kaya, gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanamadıklarına dikkat çekti.

Kaya’nın aktardığı OECD 2025 verilerine göre Türkiye’de 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı yüzde 27,12. TÜİK verilerinde ise bu oran yüzde 23,3, genç kadınlarda yüzde 30 olarak açıklanıyor.

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Kürt gençlerin işsizliğine dikkat çekti

Kaya, Kürt gençlerin ayrıca bölgesel eşitsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, TÜİK’in 2025 verilerine göre işsizliğin en yüksek olduğu iller arasında Hakkari ve Van’ın bulunduğunu söyledi.

Bölge illerinde genç işsizliğini hedefleyen özel bir proje olup olmadığını soran Kaya, İŞKUR’un geçici istihdam programlarının uygulanışını da eleştirdi.

Uyuşturucu sorununu gündeme getirdi

Kaya, eğitimden ve istihdamdan kopan gençlerin uyuşturucu ağları ve suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini söyledi.

Diyarbakır’daki Ben û Sen Mahallesi’nde yapılan bir saha araştırmasına değinen Kaya, görüşülenlerin yüzde 73,3’ünün kendisini güvende hissetmediğini, uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu yaş grubunun ise 18-24 yaş arasındaki gençler olduğunu aktardı.

Uyuşturucu sorunuyla yalnızca güvenlik tedbirleriyle mücadele edilemeyeceğini söyleyen Kaya, psikososyal destek, rehabilitasyon, gençlik ve spor alanlarının yerel yönetimlerle işbirliği içinde yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Gençlere yönelik tutuklamaları hatırlattı

Kaya, demokratik haklarını kullanan gençlerin gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldığını da söyledi.

Milli Eğitim Bakanı’nı protesto eden iki genç kadının “tehdit” suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmasını, Şırnak’ın Dêrgul beldesinde elektrik kesintilerini protesto eden beş gencin tutuklanmasını ve DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi Azize Onat’ın Van’da gözaltına alınmasını örnek gösterdi.

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“İş bulma umudu kalmayan gençler neye özeniyor?”

Kaya, “LGBTİ+’lara özendirme” söylemine yönelik eleştirisini gençlerin ekonomik koşullarıyla ilişkilendirerek şöyle konuştu:

Bakın iş bulma umudu kalmayan gençler neye özeniyor ben söyleyeyim. Fon vurgunuyla bir gecede zenginleşen siyasetçilere özeniyorlar. Okuyup emek harcayıp işsiz kalacağıma ben de kısa yoldan yolumu bulayım diyor. Üniversite bitirip markette kasiyer olacağıma sosyal medya fenomeni olayım diyor. Ya da suç çetelerine tetikçi oluyor.

Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2027 bütçesinin gençlerin işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma sorunlarına çözüm üretmediğini savunarak konuşmasını, “Gençlerin söz ve karar sahibi olduğu; eşit, özgür, bağımsız ve demokratik bir yaşamı inşa edecek halkçı bir bütçe mücadelemizi sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.

(NÖ)