ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 17:15
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 17:18
2 dk Okuma

Meclis’te ‘Kürdistan’ tartışması: Kürdistan diyoruz, diyeceğiz

MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan: “Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis’te ‘Kürdistan’ tartışması: Kürdistan diyoruz, diyeceğiz
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. 

Genel Kurul'da AKP ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri arasında “Kürdistan" tartışması çıktı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Genel Kurul'da söz alan AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Genel Kurul kürsüsünde zaman zaman "Kürdistan" dendiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım."

HEDEP’ten Celal Adan protestosu: İstifa etmesini bekliyoruz
HEDEP’ten Celal Adan protestosu: İstifa etmesini bekliyoruz
30 Ekim 2023

"Algı yaratıyorsunuz"

Sataşma gerekçesiyle söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Baykan'a tepki gösterdi. 

Koçyiğit, "Biz bu kürsüde nasıl 'Trakya' dediğimizde sorun olmuyorsa 'Kürdistan' da diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. 'Kürdistan' derken idari bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz; ama burada algı yaratıyorsunuz," dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kürdistan" diyen Koçyiğit'i uyararak, "İçtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur," dedi.

Adan, daha önce mikrofonunun açık olduğundan habersiz bir şekilde, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’a küfür etmişti. (TY)

dem parti gülistan koçyiğit celal adan Kürdistan
ilgili haberler
Atilla Dorsay: Var mı bir Kürdistan?
28 Kasım 2023
/haber/atilla-dorsay-var-mi-bir-kurdistan-288588
HEDEP’ten Celal Adan protestosu: İstifa etmesini bekliyoruz
30 Ekim 2023
/haber/hedepten-celal-adan-protestosu-istifa-etmesini-bekliyoruz-287157
Gazetecinin “Kürdistan’dan gönderilen yardım” paylaşımına soruşturma
20 Mart 2023
/haber/gazetecinin-kurdistan-dan-gonderilen-yardim-paylasimina-sorusturma-275989
Taliban sözcüsü Mücahid: “Kürdistan’ı tanıyoruz”
18 Ekim 2022
/haber/taliban-sozcusu-mucahid-kurdistan-i-taniyoruz-268650
ilgili haberler
Atilla Dorsay: Var mı bir Kürdistan?
28 Kasım 2023
/haber/atilla-dorsay-var-mi-bir-kurdistan-288588
HEDEP’ten Celal Adan protestosu: İstifa etmesini bekliyoruz
30 Ekim 2023
/haber/hedepten-celal-adan-protestosu-istifa-etmesini-bekliyoruz-287157
Gazetecinin “Kürdistan’dan gönderilen yardım” paylaşımına soruşturma
20 Mart 2023
/haber/gazetecinin-kurdistan-dan-gonderilen-yardim-paylasimina-sorusturma-275989
Taliban sözcüsü Mücahid: “Kürdistan’ı tanıyoruz”
18 Ekim 2022
/haber/taliban-sozcusu-mucahid-kurdistan-i-taniyoruz-268650
Sayfa Başına Git