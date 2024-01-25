Meclis’te ‘Kürdistan’ tartışması: Kürdistan diyoruz, diyeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da AKP ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri arasında “Kürdistan" tartışması çıktı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Genel Kurul'da söz alan AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Genel Kurul kürsüsünde zaman zaman "Kürdistan" dendiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım."

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"Algı yaratıyorsunuz"

Sataşma gerekçesiyle söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Baykan'a tepki gösterdi.

Koçyiğit, "Biz bu kürsüde nasıl 'Trakya' dediğimizde sorun olmuyorsa 'Kürdistan' da diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. 'Kürdistan' derken idari bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz; ama burada algı yaratıyorsunuz," dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kürdistan" diyen Koçyiğit'i uyararak, "İçtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur," dedi.

Adan, daha önce mikrofonunun açık olduğundan habersiz bir şekilde, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’a küfür etmişti. (TY)