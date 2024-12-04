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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 13:59
2 dk Okuma

“Mecliste Kadın” yayında

Bu sitede konuyla ilgili politika analizlerine ulaşabilir, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ve kampanyaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, farklı cilt tonlarını temsil eden renklerde stilize edilmiş eller, birbirleriyle kesişecek şekilde yerleştirilmiştir. Ellerin her birinin tırnakları renkli ojelerle boyanmış ve zarif bir şekilde tasarlanmıştır. Arka plan, pastel pembe bir renkte olup sade bir zemin sunmaktadır. Eller, dayanışmayı, birliği ve çeşitliliği simgeler şekilde birbirine doğru uzanmaktadır. Görsel, estetik bir tasarımla, toplumsal birliktelik, çeşitlilik ve dayanışma mesajı vermektedir.
Görsel: Canva

5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Bu hakkın 90. yıldönümünde, "Mecliste Kadın" yayında!

Mecliste Kadın platformu, Türkiye'de gerilemekte olan kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ışık tutmak için tasarlandı.

Bu platform, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sunulan yasa tekliflerini ve tasarılarını şeffaf bir şekilde takip etme ve analiz etme imkanı sunuyor.

Platformun amacı, araştırmacıların, öğrencilerin, gazetecilerin, siyasetçilerin ve vatandaşların bu konulardaki yasal gelişmeleri yakından takip edebilmelerini sağlamak, artan eşitsizlik ve hak ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak.

Mecliste Kadın platformunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunulan kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yasa teklifleri ve tasarılarını ve bunlarla ilgili detaylı analizleri bulabilirsiniz.

Bu veriler TBMM'nin dijital arşivinden edinilmiş olup, 1995'ten günümüze kadar uzanan zaman dilimini kapsamaktadır. Mecliste Kadın veri tabanı, Türkiye'deki kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yasama faaliyetlerine şeffaflık ve erişilebilirlik kazandırmayı amaçlıyor.

Mecliste Kadın, bir yandan kullanıcılara verileri keşfetme imkanı sunarken, bir yandan da bu verilerle ilgili araştırma notlarına ve gündemle ilişkin analizlere de yer vermektedir.

Bu sitede konuyla ilgili politika analizlerine ulaşabilir, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ve kampanyaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Platform, “Kadınsız demokrasi, demokrasisiz kadın hakları olmaz. Bu platform aracılığıyla, Türkiye'de kadınların temsili konusundaki tartışmaların derinleşmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı umuyoruz” dedi.

"Mecliste Kadın" web sitesine https://www.meclistekadin.com/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Email:[email protected]

Instagram:@mecliste_kadin

Twitter/X:@mecliste_kadin

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/turkiyede-siyasette-kadinlara-yonelik-siddet-arastirmasi-yayimlandi-286908
KA.DER’den siyasette kadın toplantısı
19 Nisan 2022
/haber/ka-der-den-siyasette-kadin-toplantisi-260674
İHD: Siyasette kadın kimliği hedef alındı
19 Ağustos 2021
/haber/ihd-siyasette-kadin-kimligi-hedef-alindi-249011
BM KADIN BİRİMİ'NDEN
Siyasette Kadın Haritası: Türkiye Moğolistan'la 129'unculuğu paylaştı
23 Mart 2021
/haber/siyasette-kadin-haritasi-turkiye-mogolistan-la-129-unculugu-paylasti-241231
Siyasette Kadın 2020 Haritası: Türkiye 122. Sırada
30 Mart 2020
/haber/siyasette-kadin-2020-haritasi-turkiye-122-sirada-222188
Siyasette Kadınların Dünya Haritası Çıktı
31 Mart 2017
/haber/siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi-cikti-185021
BUKET ERBAŞ'tan
"Kadınların Siyasette Kadın Bakış Açısıyla Var Olmaları Hedef Olmalı"
26 Aralık 2008
/haber/kadinlarin-siyasette-kadin-bakis-acisiyla-var-olmalari-hedef-olmali-111598
KIŞANAK'LA söyleşi
DTP'li Kadınlar Siyasette Kadın Varlığını Kalıcı Kılmaya Niyetli
20 Mayıs 2008
/haber/dtp-li-kadinlar-siyasette-kadin-varligini-kalici-kilmaya-niyetli-107084
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