5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Bu hakkın 90. yıldönümünde, "Mecliste Kadın" yayında!

Mecliste Kadın platformu, Türkiye'de gerilemekte olan kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ışık tutmak için tasarlandı.

Bu platform, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sunulan yasa tekliflerini ve tasarılarını şeffaf bir şekilde takip etme ve analiz etme imkanı sunuyor.

Platformun amacı, araştırmacıların, öğrencilerin, gazetecilerin, siyasetçilerin ve vatandaşların bu konulardaki yasal gelişmeleri yakından takip edebilmelerini sağlamak, artan eşitsizlik ve hak ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak.

Mecliste Kadın platformunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunulan kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yasa teklifleri ve tasarılarını ve bunlarla ilgili detaylı analizleri bulabilirsiniz.

Bu veriler TBMM'nin dijital arşivinden edinilmiş olup, 1995'ten günümüze kadar uzanan zaman dilimini kapsamaktadır. Mecliste Kadın veri tabanı, Türkiye'deki kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yasama faaliyetlerine şeffaflık ve erişilebilirlik kazandırmayı amaçlıyor.

Mecliste Kadın, bir yandan kullanıcılara verileri keşfetme imkanı sunarken, bir yandan da bu verilerle ilgili araştırma notlarına ve gündemle ilişkin analizlere de yer vermektedir.

Bu sitede konuyla ilgili politika analizlerine ulaşabilir, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ve kampanyaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Platform, “Kadınsız demokrasi, demokrasisiz kadın hakları olmaz. Bu platform aracılığıyla, Türkiye'de kadınların temsili konusundaki tartışmaların derinleşmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı umuyoruz” dedi.

"Mecliste Kadın" web sitesine https://www.meclistekadin.com/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

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(EMK)