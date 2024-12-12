TBMM Genel Kurulunda, bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Nehri’ndeki kirliliği göstermek için Meclis’e bir şişe su getirdi.

Suyu Bakan Murat Kurum’a vermek isteyen Aygun, Kurum’un engellenmesiyle karşılaştı. Kurum, Aygun’un elindeki su şişesini fırlattı.

Olayın ardından Önder, birleşime 20 dakika ara verdiğini duyurdu.

Meclis’te Ergene Nehri gerginliği 👉 CHP'li İlhami Özcan Aygun, Ergene Nehri'ndeki kirliliği göstermek için Meclis’e bir şişe su getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aygun’un uzattığı su şişesini fırlattı. https://t.co/2K4Ico4VeW pic.twitter.com/gci6LADN23

Ergene Nehri’ndeki kirlilik

Ergene Nehri, Türkiye'nin Trakya bölgesindeki önemli su kaynaklarından biri; ancak sanayileşme ve tarımın etkisiyle ciddi bir kirlilik sorunu yaşıyor.

Nehir, bölgedeki sanayi tesislerinden salınan atıklar ve tarım alanlarından gelen kimyasal maddelerle kirleniyor. Bu kirlilik, su kalitesini 4. dereceye kadar düşürerek çevre ve sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, düzenli su tahlilleri ve daha sıkı denetimler ile kirliliğin önlenmesini öneriyor​. (TY)