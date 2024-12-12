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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2024 21:48
1 dk Okuma

Meclis’te Ergene Nehri gerginliği

CHP'li İlhami Özcan Aygun, Ergene Nehri'ndeki kirliliği göstermek için Meclis’e bir şişe su getirdi. Bakan Murat Kurum, Aygun’un uzattığı su şişesini fırlattı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Meclis’te Ergene Nehri gerginliği

TBMM Genel Kurulunda, bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Nehri’ndeki kirliliği göstermek için Meclis’e bir şişe su getirdi.

Suyu Bakan Murat Kurum’a vermek isteyen Aygun, Kurum’un engellenmesiyle karşılaştı. Kurum, Aygun’un elindeki su şişesini fırlattı.

Olayın ardından Önder, birleşime 20 dakika ara verdiğini duyurdu.

Ergene Nehri’ndeki kirlilik

Ergene Nehri, Türkiye'nin Trakya bölgesindeki önemli su kaynaklarından biri; ancak sanayileşme ve tarımın etkisiyle ciddi bir kirlilik sorunu yaşıyor.

Nehir, bölgedeki sanayi tesislerinden salınan atıklar ve tarım alanlarından gelen kimyasal maddelerle kirleniyor. Bu kirlilik, su kalitesini 4. dereceye kadar düşürerek çevre ve sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, düzenli su tahlilleri ve daha sıkı denetimler ile kirliliğin önlenmesini öneriyor​. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
murat kurum 2025 bütçe görüşmeleri İlhami Özcan Aygun Sırrı Süreyya Önder
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/haber/ergene-de-yeralti-sularinda-agir-metallere-rastlaniyor-272062
Ergene'de tarım arazisine OSB'ye bakanlık onay verdi
20 Eylül 2021
/haber/ergene-de-tarim-arazisine-osb-ye-bakanlik-onay-verdi-250565
MUTFAKTAKİ KİMYACI YAZDI
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/yazi/ergene-derin-deniz-desarji-ve-marmara-denizi-ndeki-toksik-kirlilik-246435
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/haber/aygun-ergene-de-eskiden-balik-tutardik-simdi-zehir-akiyor-215678
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