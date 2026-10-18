Meclis’te bu hafta: Yatırım fonlarının tasfiyesi ve 2027 bütçesi gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta, bazı yatırım fonlarının tasfiyesini düzenleyen kanun teklifi ile 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi öne çıkacak.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Plan ve Bütçe Komisyonunun 14 Ekim’de kabul ettiği Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’nin, Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin önüne alınarak Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Teklif, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül’de tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarını kapsıyor. Düzenleme, fonların malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılmasını, kayıpların sorumlulardan tahsil edilmesini ve elde edilen tutarların yatırımcılara ödenmesini amaçlıyor.

Tasfiye edilen fonlarla ilgili kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

Fon yatırımcılarına 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme

Kanun teklifine göre, net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan fon pay sahipleri, yatırımları kadar ara ödeme alabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olanlar için ise ara ödeme üst sınırı 1 milyon TL olacak.

Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ara ödeme, yatırımcının hesabındaki katılma paylarının hesaplama tarihinden önceki gün sonu itibarıyla belirlenen toplam değerini aşamayacak.

Teklif, fonların kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketlerini kayıp ve zararlardan öncelikli olarak sorumlu tutuyor.

Düzenleme ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasının önünü açıyor. TMSF, kayyum olarak atanması durumunda ilgili malvarlığı değerlerini dava sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.

Fonlarla bağlantılı fiiller hakkında yürütülen soruşturmalarda da Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca malvarlığı değerlerine el konulabilecek.

2027 bütçesinin görüşmeleri başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da bütçe teklifine ilişkin sunum yapacak.

Sunumun ardından komisyon çalışmalarına bir hafta ara verecek. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler 27 Ekim Salı günü başlayacak. Bakanlıkların ve kamu kurumlarının bütçelerine ilişkin görüşmelerin ise 27 Kasım’da tamamlanması planlanıyor.

Kamu kurumlarının hesapları komisyonda

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu da bu hafta kamu kurumlarının 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilanço ve hesaplarını ele alacak.

Komisyonun gündeminde İller Bankası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bulunuyor.

Öte yandan siyasi partiler salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşması bekleniyor.

Mekke Anlaşması tartışmaları sürüyor

Meclis gündemindeki bir diğer başlık, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması.

Üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tümüne yapılmış sayılmasını öngören anlaşma, savunma işbirliğinin geliştirilmesini de içeriyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı

Muhalefet, anlaşmanın TBMM onayından geçmeden uygulanmasına itiraz ediyor. Anlaşmanın Türkiye’yi Yemen’deki savaşa dahil etme riski taşıdığını savunan muhalefet partileri, Meclis’i anlaşmayı reddetmeye çağırıyor.

AKP milletvekilleri ise anlaşmanın bölgesel güvenliği ve savunma işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını savunuyor. ANKA’ya göre, AKP’liler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gerekirse Genel Kurulu bilgilendirebileceğini belirtti.

(VC)