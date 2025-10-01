Meclis’in yeni yasama dönemi protestoyla başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 buçuk ayın ardından bugün (1 Ekim) açılacak.

Meclis’in 4’üncü Yasama Yılı’nın açılışı kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis’teki Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Kurtulmuş anıta çelenk bırakacak. Ardından saat 15.00’te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Erdoğan konuşacak

Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması yapacak Genel Kurul’daki birleşim, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabıyla devam edecek. Erdoğan, kürsüden milletvekillerine seslenecek. Kabine üyeleri de oturumda yer alacak.

Birleşimin kapanmasının ardından Kurtulmuş’un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

Protestolar

CHP yönetimi, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı. Parti üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de açılışa katılmayacak.

"Bunlar artık geride kalmalı"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen yasama yılnda Meclis’in açılış törenine CHP’nin tam kadro katıldığını hatırlattı ve şunları söyledi:

"Buradan CHP hiçbir şey kaybetmedi. Demokrasinin olgunluğu dediğim şey budur. Cumhurbaşkanı’nı miting yapıp eleştirebilirsiniz, yani AK Parti Genel Başkanlığı üzerinden eleştirebilirsiniz ama devletin başkanı nihayetinde ve bu tür resmi tebrikat ve törenlerde yer almak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye artık bunları da geride bırakmalıdır."

TİP, Silivri'de olacak

Ardından TİP de TBMM’deki açılış oturumuna katılmama kararı aldı. TİP tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yarın TBMM'nin 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır. Bu tabloda Anayasa'ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz" denildi.

EMEP'ten 'birleşik mücadele' çağrısı

Kararı duyuran EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Yeni yasama yılında, sermayenin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden Saray rejimine karşı ekmek, barış, özgürlük için örgütlü, birleşik mücadeleyi yükseltme çağrımızı yineliyoruz" dedi.

DEM Parti özel oturuma katılacak

CHP ve TİP’in aksine Demokrat Parti (DEM Parti), Meclis’teki özel oturuma katılacaklarını açıkladı. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (1 Ekim Çarşamba) saat 14:00'te yapılacak TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısına katılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapacak. Cumhurbaşkanı’nın, Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç siyasete hem de dış siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Genel Kurul’da kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, askeri yetkililer, büyükelçiler ve gazeteciler kendilerine ayrılan localardan Erdoğan’ı dinleyecek.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis tören salonunda resepsiyon düzenlenecek.

Yeni yasama yılı gündemi

Meclis’in yeni yasama yılında gündemi de epey yoğun olacak. Bekleyen birçok kanun teklifi var. Yeni yasama yılında özellikle Kürt meselesinin çözümü için başlatılan sürece katkıda bulunacak yasal adımlarda olacak gözler.

11'inci Yargı Paketi

Meclis’e bu dönemde 11’inci Yargı Paketi’nin sunulması bekleniyor.

Teklifte, suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, internet dolandırıcılığı ve sanal bahis suçları yer alacak.

Boşanma davalarında tarafların süreçleri daha hızlı ve uzlaşmayla tamamlamasını sağlayacak “aile arabuluculuğu” getirilmesi planlanıyor.

Maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının boşanma sürecinden ayrılması öngörülüyor.

Karayolları Trafik Yasası’ndaki değişiklikler de Genel Kurul’da görüşülecek. Teklifte hız cezalarıyla ilgili bölümlerin değiştirilmesi planlanıyor.

Alkollü araç kullanımı, kırmızı ışık ve şerit ihlali, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve kask ihlallerinde ise cezalar artırılacak. İdari para cezalarının kademeli yükseltilmesi ve hapis cezaları gündeme gelecek.

Çözüm komisyonu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yasama yılında çalışmasını sonuçlandıracak. Komisyonda yarın hukuk alanındaki önemli derneklerin yöneticileri ile akademisyenler dinlenecek.

Komisyonun dinleme sürecinin ardından partilerin yasa tekliflerini görüşmesi bekleniyor. Komisyon Türk Ceza Yasası ile Terörle Mücadele Yasası’nda yapılacak değişikliklerle soruşturma muafiyetlerine ilişkin yol haritası çıkaracak.

Ekonomi

Meclis’teki bazı kararlar ekonomi gündemini de etkileyecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 Ekim’de sunum yapacak.

Bütçe maratonu da Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılacak sunumla başlayacak.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyet’in 102’nci yaşının kutlanacağı bu ay bir Alevi açılımı başlatması da bekleniyor.

